Mouliaá no acude a declarar ante el juez que la investiga por presuntas calumnias a Errejón

La actriz Elisa Mouliaá no ha acudido a declarar este lunes ante el juez que la investiga por presuntas calumnias a Íñigo Errejón, y el magistrado no ha dado opción a que declare por videollamada, como ella ha solicitado, de modo que las partes quedan a la espera de que el juez se pronuncie en breve sobre si ordena la detención de la investigada, como dictó en un auto, o no.

El juez Arturo Zamarriego insistió en tomar declaración este lunes a Mouliaá como investigada por presuntas calumnias al exportavoz de Sumar, sobre el que dijo que extorsionó a testigos de la causa -diferente- en la que se investiga a Errejón por supuesta agresión sexual a la actriz.

Tras intentarlo antes en dos ocasiones, en las que la actriz alegó que estaba de baja y que además no debe coincidir con su presunto agresor sexual, el magistrado la citó para este lunes precisando que si no acude "podrá acordarse su detención y traslado a la sede judicial", y valorar si comete un delito de desobediencia a la autoridad.

La letrada de Mouliaá en esta causa recurrió esta decisión primero ante el juez y luego ante la Audiencia de Madrid, mientras la actriz aseguró en redes sociales que no acudirá porque está trabajando en Emiratos Árabes, pero intentaría comparecer por videollamada.

Este lunes su letrada, Yurena Carillo, ha acudido al juzgado para plantear esta opción pero un funcionario le ha comunicado, tras consultar con el juez, que si no comparecía la investigada podía marcharse, y ya le comunicarían la decisión que se tome, según ha explicado la letrada a la salida de los juzgados de Plaza de Castilla.

"No sabemos si la videollamada hubiera funcionado o no. No se puede saber si es posible o imposible... pero mínimo haberlo intentado hubiera sido una buena idea", ha dicho la abogada a los periodistas.

Ha explicado que en el juzgado le han asegurado que no han recibido el recurso que ella interpuso el viernes ante la Audiencia Provincial en contra de la decisión del juez de ordenar su declaración para este lunes, y ha sostenido que "si no se resuelve esta apelación, no se puede mantener la citación ni la orden de detención".

"No sabemos lo que va a decidir el juez porque yo no he hablado directamente con él. Pero yo lo que considero es que la tutela judicial efectiva de Elisa está por encima de cualquier puja de poder", ha concluido.

Sobre otros extremos de esta causa, la letrada ha explicado que le han dado el informe que hizo un forense sobre Elisa Mouliaá después de que la actriz se negara a declarar en el juzgado por segunda vez, y en el que se concluyó que sí podía acudir a la sede judicial.

Para la letrada de la defensa este informe coincide con lo que Elisa Mouliaá dijo y confirma que "tenía una situación puntual desbordante de estrés".

También le han facilitado el auto en el que el magistrado Zamarriego rechaza la recusación planteada por esta defensa por falta de imparcialidad, y ha anunciado que cuando lo analice lo recurrirá.

Ha explicado que la actriz mantiene planteada una querella por calumnias contra Errejón, por sus actitud y sus comentarios en esta causa y en la de presunta agresión sexual a la actriz, y para cuya tramitación acudió al juzgado correspondiente la semana pasada, pero sin avisar a la prensa.

Por su parte, fuentes de la defensa de Errejón han confiado en que el juez ordene la detención de Mouliaá, por lógica y en coherencia con lo dictado hasta ahora.