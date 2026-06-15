Caso Leire
Un nuevo informe de la UCO acredita que Cerdán ordenó contratar a los abogado y pagar los viajes de la trama Leire
La presunta "fontanera" se comunicaba directamente con la Secretaría de Organización del PSOE para reservar sus viajes
La información incautada en Ferraz por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil permite ahondar en los presuntos pagos del partido a la trama creada para sabotear causas contra el Gobierno, y según los agentes sitúa en el que fuera número 3 del PSOE, Santos Cerdán, la iniciativa tanto de la contratación de los abogados que diseñaron junto con la exmilitante Leire Díez las diferentes actuaciones como el pago de los viajes que esta mujer realizó para acudir a diferentes reuniones.
Así, en un nuevo informe al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO se señala que el abogado Jacobo Teijelo "se habría integrado en la supuesta organización investigada, al participar en la línea de actuación vinculada al sector de los hidrocarburos" y habría emitido al menos, tres facturas por un importe conjunto de 125.000 euros. A Leire se le incautó un documento que parece corresponderse con una nota de encargo profesional mediante la cual, el PSOE, representando por su actual gerente, Ana María Fuentes, ampararía tales pagos.
"Si bien la formalización del contrato se habría realizado por Ana María Fuentes mediante la firma de la 'nota de encargo', la iniciativa de contratar este servicio habría nacido de Santos Cerdán conforme a la respuesta al requerimiento formulada por el PSOE", detalla el informe. De igual forma, según los investigadores, el ex secretario de Organización también habría asumido la supervisión y control de la prestación efectiva de los servicios. Según el mismo informe, La presunta "fontanera" se comunicaba directamente con la Secretaría de Organización del PSOE para reservar sus viajes.
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