Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos de lujo ZaragozaIncendio PTRSucesos ZaragozaTormentas AragónReal ZaragozaNoche en blanco Zaragoza
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Trama del PSOE, en directo: última hora del caso Zapatero, la trama de Leire Díez y el juicio a Begoña Gómez

Todas las claves del caso Plus Ultra

Análisis Relevante, Whathefav, Gertru...: Quién es quién en la presunta trama de Zapatero

¿Quién es José Luis Calama, el juez que ha imputado a Rodríguez Zapatero?

Begoña Gómez acudirá este lunes a la audiencia previa de cara al futuro juicio con jurado

Begoña Gómez acudirá este lunes a la audiencia previa de cara al futuro juicio con jurado / José Luis Roca

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Cristina Gallardo

Tono Calleja Flórez

Ángeles Vázquez

Iván Gil

Mariano Alonso Freire

En el siguiente hilo informativo puedes seguir en directo y al minuto las últimas noticias sobre los problemas judiciales del PSOE: la investigación al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, la trama de Leire Díez para boicotear causas judiciales que perjudicasen los socialistas, y los juicios a Begoña Gómez y David Sánchez, esposa y hermano del presidente Pedro Sánchez.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La despedida de un bar que nadie esperaba en Zaragoza después de 26 años: 'La plaza se quedaría muy muerta
  2. El pueblo a 30 minutos de Zaragoza con una de las mejores piscinas de Aragón: spa y toboganes para toda la familia
  3. El otro reto de Ander Herrera en su regreso al Real Zaragoza
  4. Un emblemático bar de Delicias cerrará para ampliar un local de Mercadona
  5. Una de las ermitas más visitadas del Pirineo, joya del románico, no abrirá este verano: 'Ha llegado el momento de que la Iglesia y la administración asuman las responsabilidades
  6. Natxo González habla tras su infarto del Real Zaragoza y lo que le espera en Primera RFEF: 'Lalo me inspira fiabilidad; con él, el club está en buenas manos
  7. El gurú Ibai Gómez, Ander Herrera y todos los hombres que vendrán a hacerse un nombre al Real Zaragoza
  8. La despedida más silenciosa tras el descenso del Real Zaragoza: mejor no hablar y pasar página

Mundial 2026: España - Cabo Verde, en imágenes

Mundial 2026: España - Cabo Verde, en imágenes

España-Cabo Verde, en directo: los de De la Fuente no consiguen inquietar al portero caboverdiano (0-0)

España-Cabo Verde, en directo: los de De la Fuente no consiguen inquietar al portero caboverdiano (0-0)

La multinacional farmacéutica CSL inaugura su nueva sede central en España en Barcelona

La multinacional farmacéutica CSL inaugura su nueva sede central en España en Barcelona

Izquierda Unida y Zaragoza en Común exigen información y controles ante la sucesión de incendios en el PTR y La Cartuja

Izquierda Unida y Zaragoza en Común exigen información y controles ante la sucesión de incendios en el PTR y La Cartuja

Juan Carlos Beltrán, que fue el primer deseo del Real Zaragoza para entrenar al filial, dirigirá al Lleida en Tercera RFEF

Juan Carlos Beltrán, que fue el primer deseo del Real Zaragoza para entrenar al filial, dirigirá al Lleida en Tercera RFEF

CCOO alerta de que el cierre de la fundación de Etopia puede costar más de 700.000 euros

CCOO alerta de que el cierre de la fundación de Etopia puede costar más de 700.000 euros

El Open Villa de Tauste vuelve a la acción: tenistas de 17 países, 'housing' y un ambiente poco habitual

El Open Villa de Tauste vuelve a la acción: tenistas de 17 países, 'housing' y un ambiente poco habitual

Cómo cuidar a un gato con insuficiencia renal: consejos de veterinaria para mejorar su calidad de vida

Cómo cuidar a un gato con insuficiencia renal: consejos de veterinaria para mejorar su calidad de vida
Tracking Pixel Contents