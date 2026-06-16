Cerco judicial
El PSOE acredita ante el juez que no pagó las facturas pendientes al abogado de Cerdán tras su marcha del partido
Envió un burofax al letrado en julio de 2025 informándole de que no le abonarían los pagos porque "no nos constan los servicios prestados a la organización"
Torró asegura que "es mentira" que en el PSOE "haya caja 'B'": "Dichos pagos no figuran en la contabilidad porque nunca se realizaron"
El PSOE ha remitido este martes al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz los documentos que acreditan que no pagó las facturas pendientes al abogado contratado por Santos Cerdán, Jacobo Teijelo. El 17 de junio de 2025, tras el cese del secretario de Organización ahora imputado, el abogado Teijelo envió un correo electrónico al Partido Socialista solicitando el pago de dos facturas emitidas en abril y mayo del mismo año y que ascendían a 53.000 euros.
15 días después, el 2 de julio, el director de la Asesoría Jurídica del PSOE envió un burofax a Teijelo en el que le informa de que no iban a pagar las dos facturas porque "no nos constan los servicios prestados a esta organización, su naturaleza, contenido, ni beneficiario".
En el mismo escrito, la nueva dirección del Partido Socialista -ya había asumido su cargo la nueva secretaria de Organización, Rebeca Torró, le advertía de que como este bufete se había hecho cargo de la defensa jurídica de Cerdán, ya expulsado del PSOE, la formación política entendía que "por incompatibilidad sobrevenida", quedaba "resuelta cualquier relación de prestación de servicios" del partido con Teijelo. Este burofax ha sido enviado hoy al juez Santiago Pedraz para acreditar que los pagos de esas facturas pendientes nunca se han realizado.
A cuenta de estos pagos, la secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró, ha asegurado en X que "es mentira" que "en el PSOE haya caja B" ya que algún medio de comunicación ha interpretado que la había porque esos pagos no están en la contabilidad del PSOE. "Dichos pagos no figuran en la contabilidad del partido porque nunca se realizaron", añade Torró, "las facturas fueron devueltas y nunca se pagaron".
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