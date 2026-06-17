Las cinco pruebas contra Zapatero que el expresidente no ha sabido aclarar con su declaración

La declaración como investigado este miércoles de José Luis Rodríguez Zapatero "no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad expuestos en el auto de imputación", según ha explicado el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que, sin embargo, ha rechazado retirarle el pasaporte, como ha reclamado la fiscal de anticorrupción Elena Lorente.

Calama explica la investigación tiene un evidente carácter embrionario, y todo lo expuesto puede evolucionar en el sentido de consolidar tales indicios, que al principio de la instrucción considera "suficientes para continuar la investigación", o "para disiparlos a través de diligencias de investigación que contrarresten de manera eficiente" las dudas iniciales.

El juez José Luis Calama, a la llegada a la Audiencia Nacional, antes de la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero. / José Luis Roca

Estas son las cinco principales pruebas por las que, explica el magistrado, mantiene como investigado al expresidente del Gobierno:

El juez José Luis Calama y la UDEF incluyen entre las pruebas más relevantes para investigar a Zapatero el contenido de los dispositivos intervenidos en las distintas entradas y registros que se autorizaron en un auto de 9 de noviembre de 2025 por el que fueron detenidos, entre otros, los directivos de Plus Ultra Julio Martínez Sola y Roberto Roselli. En los oficios de la Policía se incluyen numerosos mensajes que se intercambiaron los investigados en 2021 durante el rescate de la aerolínea.

Calama considera relevante la trazabilidad de diversas transferencias entre las cuentas bancarias de Zapatero y los fondos procedentes de la ayuda pública concedida por el Gobierno a la mercantil Plus Ultra. Y ahí destaca la participación del considerado como "lugarteniente" del expresidente del Gobierno, "Julito" Martínez Martínez, dueño de la mercantil Análisis Relevante, que recibió 530.000 euros de Plus Ultra y entregó alrededor de 600.000 euros a Zapatero y sus hijas.

El instructor sostiene que la "utilización de múltiples sociedades mercantiles indiciariamente instrumentales para canalizar los pagos" al "lugarteniente" de Zapatero, "Julito" Martínez Martínez, y de este a las firmas de la familia del expresidente del Gobierno es una prueba más para mantener como investigado al expolitico socialista.

El análisis preliminar del contenido del dispositivo puesto a disposición de la jurisdicción española por las autoridades judiciales de Estados Unidos es una de las principales pruebas para mantener la imputación de Zapatero. La agencia de Estados Unidos Homeland Security Investigations (HSI) entregó el 18 de marzo de 2026 al magistrado el contenido del dispositivo móvil que interceptó en 2021 al que fuera máximo accionista de Plus Ultra Líneas Aéreas, Rodolfo Reyes Rojas. Y lo aportó al magistrado español justo un día después de que el instructor reactivara el 17 de marzo una orden de detención internacional contra este empresario.

El hallazgo en la oficina de Zapatero en la Calle de Ferraz de piezas de joyería cuyo valor supera 1.300.000 euros, "sin que se haya acreditado su origen ni su correspondiente liquidación tributaria y aduanera" es, también, un indicio contra el expresidente del Gobierno. Por eso, Calama ha abierto una pieza separada para analizar estos hechos.

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