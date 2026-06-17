Feijóo acepta ya una coalición con Abascal pero con "líneas rojas": "Respeto a las autonomías, a la igualdad de género y a los derechos LGTBI"

Alberto Núñez Feijóo acudió este miércoles al popular programa de Antena 3 Televisión, El Hormiguero, donde se pronunció por primera vez sobre la comparecencia de José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, quien no adoptó medidas cautelares contra el ex presidente del Gobierno, pero sí le mantuvo la imputación por todos sus presuntos delitos. Feijóo confesó estar "entristecido" por ver a un presidente "investigado por seis delitos graves", y concluyó con respecto a la trayectoria de Zapatero con respecto al régimen chavista de Venezuela: "Cuando se ha dedicado a blanquear a una dictadura también se puede blanquear capitales". Y sobre las joyas encontradas en el registro al despacho del ex jefe del Ejecutivo se preguntó retóricamente si "está esperando a decir que se las regaló un jeque árabe y a ser posible que esté muerto para que no le pueda replicar".

El líder de la oposición dejó claro de cara al futuro que aunque su primera intención es gobernar "en solitario", ya no rechaza públicamente una coalición con Santiago Abascal, como las que su partido ha vuelto a alcanzar este año a nivel autonómico con Vox. Un mensaje muy diferente al que hace casi un año lanzó en el congreso nacional del PP. Eso sí, Feijóo planteó varias "líneas rojas" a esa futura coalición con la extrema derecha. Entre ellas el "respeto a la Constitución", a la España de las autonomías, a la "igualdad de género" y a los derechos LGTBI. Dos aspectos, estos dos últimos, expresamente excluidos de los recientes acuerdos con Vox en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

Por otra parte, y preguntado por los mensajes de la reciente vista a España del Papa León XIV, Feijóo se pronunció sobre las leyes del aborto y de la eutanasia. Volvió a expresar su compromiso con el derecho de cualquier mujer a la interrupción voluntaria del embarazo y su defensa de una ley de plazos como la actual, validada por el Tribunal Constitucional (TC), que tal y como recordó es un modelo ampliamente mayoritario en los países de nuestro entorno, singularmente en los de la Unión Europea (UE). Sobre la eutanasia, y tras desvelar que escribió a Noelia, la joven a la que se le aplicó recientemente, para pedirle perdón por el "fallo" que a su juicio tuvo el Estado y las instituciones con ella, Feijóo afirmó que es una cuestión "compleja" y "poliédrica". Tras recordar que como presidente de la Xunta de Galicia fue de los primeros líderes autonómicos en aprobar una ley de cuidados paliativos y el testamento vital, Feijóo abogó por reformar esa ley cuando llegue al Gobierno para "perfeccionarla".

"Mapa y cantimplora"

Además de sobre el caso Zapatero, Feijóo tuvo ocasión de pronunciarse sobre los otros escándalos que asedian al Gobierno y al PSOE. Comenzó con sarcasmo: "Para entender los escándalos hace falta mapa y cantimplora". Y prometió que si llega al Gobierno lo primero será la "decencia". El líder de los populares consideró imposible que Sánchez no estuviera al tanto de las maniobras de Santos Cerdán como secretario de Organización, singularmente en lo que se refiere a la trama de las cloacas en la que se valió de la considerada 'fontanera' de Ferraz, Leire Díez. "Esto es una conspiración contra jueces, fiscales, Guardia Civil, UDEF y medios de comunicación. ¿Qué tiene eso de democrático? No, eso es el atentado contra el estado de Derecho desde el Gobierno", sentenció al respecto.

Además, situó la carta a la ciudadanía del presidente en abril de 2024 y sus cinco días de retiro como el instante en el que se puso en marcha esa trama. "Esto es que un Gobierno pone en marcha una organización de delincuentes en contra de las instituciones del Estado para influir en ellas. Y cuando cogemos las fechas, descubrimos que cuando el señor Sánchez se entera de que su mujer va a ser imputada, y se retira cinco días, por amor, descubrimos que no, que no era para redactar la carta a la ciudadanía, era para redactar el manual de instrucciones de las cloacas. Porque es ahí donde se empieza a organizar todo este aparataje", relató.

Feijóo garantizó honradez en su conducta y en las de sus colaboradores. "Mi compromiso es mi biografía, yo no he metido la mano en la caja nunca, y los que trabajan conmigo saben que si meten la mano se van a la calle, sin juicio", sentenció.

Menos ministros y asesores

El presidente del PP también se pronunció, de nuevo en el futurible de que llegue a la Moncloa después de las próximas elecciones generales, sobre la estructura de su Gabinete y algunos detalles más. Se comprometió a no tener más de 15 ministros, frente a los 22 actuales con que cuenta el Gobierno del PSOE y Sumar, y dando por buenas dos cifras, que Pedro Sánchez tiene unos 900 asesores y Mariano Rajoy tuvo algo más de 500, afirmó que tendría los del último presidente del PP, y que incluso los rebajaría. En la segunda parte de la entrevista, más deliberadamente distendida, confesó tener apenas relación personal con Sánchez, y no haber avanzado nada en el aprendizaje del inglés. "Educarse en una escuela rural tiene inconvenientes, y muchas ventajas", dijo al respecto, tras haber asegurado que utiliza los traductores de idiomas que lleva en el móvil.

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Justo al empezar la entrevista, y tras darle paso el presentador, Pablo Motos, Feijóo quiso mandar un saludo afectuoso al luchador español Ilia Topuria, noticia estos días tras una estrepitosa derrota en la velada de UFC Freedom 250, celebrada en la Casa Blanca, que le ha llevado al hospital y que le obligará a un largo proceso de recuperación. "Quiero decirle que sigue siendo el mejor del mundo", aseguró Feijóo.