Marlaska explica como "un fatídico accidente" la muerte de dos guardias civiles persiguiendo una narcolancha

La muerte de los dos guardias civiles Jerónimo y Germán el pasado 8 de mayo se produjo en "un fatídico accidente" durante "un operativo como los muchos que cada día se ponen en marcha contra el narcotráfico". Es la explicación somera que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dado este miércoles en el Congreso, donde ha comparecido para explicar por qué perdieron la vida los dos guardias de la Comandancia de Huelva tratando de atrapar a una narcolancha.

Marlaska ha constatado el punto geográfico del siniestro, a 80 millas náuticas, o 150 kilómetros, de la costa de Huelva. Allí, en la persecución llevada a cabo por dos embarcaciones del Servicio Marítimo provincial de la Guardia Civil en alta mar, ambas "colisionaron produciéndose un fuerte impacto entre ellas". Y ese golpe "provocó, por un lado, las lesiones de los dos agentes heridos (Cristian y Vicente) y, por otro, el fallecimiento de los dos guardias, uno de ellos en ese mismo momento y el otro cuando era trasladado al hospital".

El titular de Interior ha aprovechado su comparecencia para deplorar la instrumentalización del caso: "No podemos normalizar el uso malintencionado del dolor ajeno, en el que la derecha y la ultraderecha se han acomododado", ha dicho. Es "un marco de debate en el que un representante público no debería entrar".

Debate encendido

El ministro ha señalado que una de las embarcaciones implicadas en el suceso, la patrullera de la Guardia Civil Río Antas, es "una interceptora de alta velocidad, una de las patrulleras más modernas del mundo", y ha defendido la gestión de Interior contra el narcotráfico subrayando, sobre todo, el aumento de plantillas policiales y la política de inversiones tras "el importante vacío que encontramos en la gestión que llevaron a cabo los gobiernos del Partido Popular, también en la lucha contra el narcotráfico". Entre los detalles apuntados en esta argumentación, Marlaska ha adelantado la instalación de barreras fluviales en el Guadalquivir en la primera mitad de 2027, y la previsión de la entrega a la Guardia Civil este año de cinco nuevas embarcaciones semirrígidas y un nuevo barco patrullero.

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