El PP llevará al Senado la enmienda vetada por Armengol que pide elecciones generales

El Partido Popular (PP) llevará al Senado la enmienda en la que reclama (como también hace Junts en otra enmienda análoga) elecciones anticipadas y que la Mesa del Congreso presidida por la socialista Francina Armengol vetó este martes, aduciendo que se inmiscuía en las competencias y prerrogativas del presidente del Gobierno, incluida la de disolver las Cortes. El vicepresidente de la Cámara Baja, el también socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, llegó a señalar este miércoles que las enmiendas presentadas casi a la vez por el PP y Junts suponían un "fraude de ley".

Fuentes del PP confirman que se llevará la iniciativa a la Cámara Alta, donde recientemente ya se votó una propuesta parecida, en ese caso con la abstención tanto de Junts como del Partido Nacionalista Vasco (PNV). Precisamente en la sesión de control al Ejecutivo de este miércoles en el Congreso, la portavoz de los peneuvistas, Maribel Vaquero, le reclamó a Pedro Sánchez la convocatoria anticipada de elecciones en el caso de que finalmente no sea capaz de aprobar los Presupuestos Generales del Estado, prorrogados desde la pasada legislatura.

La indignación por la decisión de la mayoría de la Mesa del Parlamento que componen el PSOE y Sumar es máxima entre los de Alberto Núñez Feijóo, quien no en vano tildó de "cobarde" a Sánchez en su turno de la sesión de control precisamente por esta cuestión. En el PP no se explican que no se pueda votar una moción instando al Gobierno a hacer algo, y argumentan que es lo que ocurre, por ejemplo, cuando las Cortes reprueban a algún ministro, aun cuando la competencia de nombrar y cesar a los miembros del Consejo de Ministros es exclusiva del presidente.

La moción que se someterá a votación en el Senado, y que saldrá adelante merced a la mayoría absoluta del PP en la Cámara alta, recoge el espíritu e incluso la literalidad de la enmienda de los populares a su propia moción, que por otra parte se votará este jueves, aunque sin las enmiendas de marras, tanto la del Grupo Popular como la de Junts. Incluida una cierta cautela, cuando en su punto 5 insta "al presidente del Gobierno a proponer la disolución de las Cortes Generales y convocar elecciones generales, de conformidad con la prerrogativa que le confiere la legislación vigente, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica, de la presente iniciativa".

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Ese especial subrayado en que la iniciativa no es vinculante, que también contenía la enmienda de Junts, no sirvió para impedir el veto de la Mesa, decidido por la mayoría de diputados (cinco de nueve miembros, incluida la presidenta Armengol) de la izquierda. Algo que según denuncia el PP se hizo por un grupo de mensajes entre todos sus miembros y sin posibilidad de debate alguno.