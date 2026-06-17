Zapatero tensa a los socios de Gobierno: Sumar exige más explicaciones ante un PSOE que avala al expresidente

La declaración de José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez José Luis Calama en la Audiencia Nacional ha aumentado las distancias entre los socios de Gobierno. El expresidente negó todas las acusaciones en sede judicial y en un comunicado remitido a los medios; unas explicaciones que no convencieron en Sumar, frente a un PSOE que sí se dio por satisfecho. El ala minoritaria de la coalición carga ya abiertamente contra el exdirigente socialista, acusándole de no haber dado "ni una sola palabra de explicación", y señalando que su actividad es "moralmente reprochable", más allá de que "sea legal o no".

Casi un mes después de su imputación, el expresidente aseguró no haber influido en el rescate del Gobierno a la aerolínea venezolana Plus Ultra durante la pandemia. Una ayuda de 53 millones de euros por la que, sospecha la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), habrían recibido una comisión del 1%. En su declaración, Zapatero evitó aclarar el origen de las joyas encontradas por los agentes en su despacho, por valor de 1,3 millones de euros, asegurando que no disponía aún de la documentación necesaria.

Las palabras de Zapatero fueron bien acogidas en las filas socialistas, donde volvieron a mostrar su confianza en el expresidente, avalando su "absoluta transparencia", cargando contra los "juicios paralelos" y reclamando el respeto a la presunción de inocencia. Aunque el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, evitó pronunciarse sobre el asunto en la sesión de control en el Congreso de este miércoles, desde Moncloa insisten en que mantienen su apoyo al expresidente, advirtiendo de que su postura no ha cambiado.

Sumar toma distancias

Pero frente a la confianza ciega que persiste en el PSOE hacia Zapatero, en Sumar van tomando distancias. En un primer momento calificaron de "muy graves" las acusaciones vertidas hacia el expresidente, y reclamaron explicaciones sobre el caso. Además, trataron de dejar su propia impronta en el asunto y lanzaron una ley en el Congreso para regular la figura del expresidente y endurecer las incompatibilidades.

Sin embargo, el ala minoritaria ha evitado grandes pronunciamientos sobre este asunto y ha optado por un perfil bajo que llegó también acompañado por las circunstancias, sin un líder visible ante el vacío poder tras la retirada fáctica de Yolanda Díaz y tras la crisis vivida la semana pasada, con la guerra interna abierta tras la dimisión de la secretaria de Organización con serias acusaciones contra la actual coordinadora, Lara Hernández.

Pero la declaración judicial de Zapatero sí ha marcado un punto de inflexión, y en las filas de Sumar empiezan a levantar la voz. Exigen más explicaciones por parte del expresidente socialista y, avanzan, no se conforman con la mera negación de los hechos. Este miércoles, la portavoz parlamentaria, Verónica Martínez Barbero, denunció la insuficiencia de los argumentos de Zapatero, y requirió más información. Una exigencia que exhibe la creciente lejanía hacia el PSOE y Zapatero en este caso, para evitar el riesgo de desgaste que conlleva la corrupción.

"Zapatero es una persona que fue muy relevante para los progresistas en este país", detalló Barbero este miércoles en los pasillos del Congreso. "Por tanto querríamos un poquito más que una declaración por escrito", defendió. No obstante, desde las filas de Sumar se mantienen atados al Consejo de Ministros y descartan cualquier ruptura con el PSOE, asegurando que se centrarán en "presionar" a los socialistas para impulsar medidas de regeneración.

"Moralmente rechazable"

Más contundente aún se mostró a última hora del día, en una entrevista en la Cadena Ser, donde criticó que "el pueblo español no ha recibido ni una palabra de explicaciones" por parte del expresidente. Sobre el hallazgo de las joyas, Barbero ironizó con que "yo he llegado a devolver botellas de aceite". "Igual yo he pecado de exceso", continuó, antes de criticar que la recepción de regalos de Zapatero "es moralmente rechazable y los cargos públicos tenemos que responder a este tipo de cuestoines sea legal o no".

Además, no dudó en pronunciarse sobre la postura del PSOE y su defensa férrea del expresidente: "No estamos de acuerdo con ellos", defendió, apuntando que "sin perjuicio de que crean que es inocente, es un juez quien tiene que determinar la culpabilidad". En este punto, defendió la necesidad de "dar respuesta a la ciudadanía que vean que estamos aquí para algo", reclamando a los socialistas impulsar medidas desde el Ejecutivo.

El diputado de Sumar Alberto Ibáñez también se pronunció en el mismo sentido, planteando más exigencias a Zapatero: "Que dé explicaciones y se pueda volver a confiar en él", defendió.

Además de la causa de Plus Ultra, por la que desde IU abonaron la tesis de un complot de EEUU y Donald Trump contra el actual Gobierno, al entregarse ahora a los juzgados los mensajes intervenidos en 2021, la cuestión de las joyas ha modulado las posiciones.

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El portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, se mostró especialmente duro sobre este asunto, y este miércoles aseguró que, al margen de las declaraciones de Zapatero, hay cuestiones que requieren una “explicación muy seria” por parte del exmandatario, como la procedencia de todas esas joyas. “Serán los tribunales lo que tengan que aclarar”, aseguró, poniéndose de nuevo en manos de la justicia pero elevando el nivel de exigencia.