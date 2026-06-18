CASO ZAPATERO
El audio de la declaración de Zapatero: "No he ejercido ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra"
El expresidente del Gobierno rechazó declarar sobre las joyas que fueron descubiertas en su despacho
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero comenzó su declaración este miércoles agradeciendo al juez José Luis Calama que hubiera pospuesto unos días su comparecencia en la Audiencia Nacional. Así consta en la grabación a la que ha tenido acceso esta redacción. Y justo después negó cualquier participación en la concesión de los 53 millones de dinero público a la aerolínea: "Yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra", dijo.
En un momento dado, el juez es consciente de la relevancia del asunto de las joyas encontradas en la caja fuerte del despacho y le dice al expresidente que iba a abordar ese asunto, el de las "dichosas joyas":
José Luis Calama
Al estar en instrucción, Calama le comenta a Rodríguez Zapatero que es consciente de que ha "recurrido" la decisión del juez de que explicase en esta misma comparecencia el origen de las joyas, aspecto que con un "si" le confirma el expresidente. De manera que Calama le aclara que "el recurso no es suspensivo" porque le lanza la pregunta: "¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?"
A lo que Rodríguez Zapatero responde: "No, no deseo prestar declaración por el recurso que se ha presentado", en alusión a las joyas que fueron descubiertas en su despacho, y que tienen un valor estimado de 1,3 millones de euros.
Suscríbete para seguir leyendo
- El BOE hace oficial la tasa 0,0 con multa de 500 euros y pérdida de 4 puntos del permiso de conducir: la Guardia Civil ya empieza a parar
- Aldi continua su expansión en Aragón con la apertura de su primer supermercado en el centro de Zaragoza
- Tres futbolistas aragoneses dejan las canteras de grandes equipos de Primera División: 'A por el próximo reto
- Este es el salario de la jugadora del Casademont Zaragoza Nadia Fingall en la WNBA
- El Casademont Zaragoza no cobrará nada si Txus Vidorreta ficha por el Unicaja
- Víctor Mingo ya no es opción para el Real Zaragoza y apunta al extranjero
- La remodelación de la Ciudad Deportiva. Estos son Javi Ros y El Kammas, los hombres de confianza de Garcés
- El Real Zaragoza aguarda el sí definitivo de Ander Herrera