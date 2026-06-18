CASO ZAPATERO
El juez Calama imputa a las hijas y a la secretaria de Zapatero tras la declaración del expresidente
El magistrado toma esta decisión a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que en un escrito del martes pasado pidió que les tomase declaración como investigadas
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado poner las actuaciones judiciales del denominado caso Zapatero en conocimiento de las hijas del expresidente del Gobierno, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, así como de su secretaria, Gertrudis Alcázar, para que puedan personarse en el procedimiento en calidad de investigadas y poder ejercer su derecho de defensa.
El magistrado toma esta decisión a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que en un escrito del martes pasado pidió a Calama que tomase declaración a las hijas y a la secretaria del expresidente del Gobierno en calidad de investigadas.
En relación con las hijas, Calama recuerda que en el auto del pasado 18 de mayo se acordaron una serie de entradas y registros, entre ellos en la mercantil Whathefav, de las que ambas son administradoras solidarias. En este sentido, argumenta que tanto Alba como Laura son administradoras formales de dicha mercantil, cuya operativa aparece vinculada al entramado investigado, lo que determina, por sí mismo, la procedencia de su citación en calidad de investigadas.
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