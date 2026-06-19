Reacciones tras la declaración de Zapatero y a la espera de la decisión sobre Begoña Gómez: última hora y reacciones en directo

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado este jueves poner las actuaciones judiciales del denominado “caso Plus Ultra” en conocimiento de las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, así como de su secretaria, Gertrudis Alcázar, para que puedan personarse en el procedimiento en calidad de investigadas y ejercer su derecho de defensa. La decisión se produce en el marco de una causa que investiga una presunta red internacional de blanqueo de capitales vinculada al rescate de Air Europa y en la que el exjefe del Ejecutivo declaró este miércoles ante el magistrado.

En el siguiente hilo informativo puede seguir en directo y al minuto las últimas noticias sobre los problemas judiciales del PSOE: la investigación al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, la trama de Leire Díez para boicotear causas judiciales que perjudicasen los socialistas, y los juicios a Begoña Gómez y David Sánchez, esposa y hermano del presidente Pedro Sánchez.

Tono Calleja Flórez La declaración del expresidente ante el juez Calama revela que "Julito" compró una vivienda del matrimonio Zapatero-Espinosa Los audios del interrogatorio del juez José Luis Calama a José Luis Rodríguez Zapatero revelan datos hasta ahora desconocidos de la relación entre el expresidente socialista y el que según las tesis de los investigadores sería su testaferro en la supuesta red de tráfico de influencias para lograr la obtención del rescate de la aerolínea Plus Ultra, Julio Julito" Martínez Martínez. Entre ellas, que el mismo año en el que ambos se conocieron, el empresario compró una vivienda que era propiedad del matrimonio Zapatero-Sonsoles Espinosa a través de una de sus sociedades.

Mariano Alonso Freire Las "líneas rojas" de Feijóo a Abascal provocan una dura respuesta de Vox: "Volvemos a 2023" La intervención de Feijóo en televisión sobre posibles pactos con Vox reaviva las tensiones entre ambos partidos, que ya comparten gobiernos autonómicos y negocian cómo investir a Juanma Moreno como presidente andaluz

Iván Gil Sánchez se abre a convocar elecciones generales si decaen los Presupuestos El jefe del Ejecutivo evita por primera vez en lo que va de legislatura descartar un adelanto electoral.

Tono Calleja Flórez El audio de la declaración de Zapatero: "No he ejercido ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra" El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero comenzó su declaración este miércoles agradeciendo al juez José Luis Calama que hubiera pospuesto unos días su comparecencia en la Audiencia Nacional. Así consta en la grabación a la que ha tenido acceso esta redacción. Y justo después negó cualquier participación en la concesión de los 53 millones de dinero público a la aerolínea: "Yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad", anunció.

Cristina Gallardo El juez pregunta "por las dichosas joyas", sobre las que Zapatero no respondió ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?", preguntó Calama al expresidente, que prefirió no contestar.

Ana Cabanillas Zapatero defiende ante el juez el contrato de sus hijas en Análisis Relevante: "Trabajan bien, tienen trabajadores" El expresidente justifica su contrato con Análisis Relevante en el hecho de que "por ser quien son" no tengan contratos con la Administración Pública.

Jose A. Rico Encuestas de las elecciones generales en España: así están los sondeos El carrusel electoral autonómico que ha vivido España (Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía) ha removido el tablero político nacional. En términos generales, la derecha ha superado el 55% de los votos y la izquierda se ha quedado por detrás del 40% en las tres comunidades. El PP casi igualó los resultados de 2011 en Aragón y Extremadura, pero se quedó lejos de sus mejores registros en Castilla y León y perdió la mayoría absoluta en Andalucía. El PSOE obtuvo su peor marca en Extremadura y Andalucía, pero superó la de 2015 en Aragón y Castilla y León. Y Vox subió en las cuatro autonomías, pero con más fuerza en Aragón y Extremadura que en Andalucía y Castilla y León, donde ya había crecido en 2022.

Luis Ángel Sanz El PSOE se aferra a que el juez no retiró el pasaporte a Zapatero y a las votaciones ganadas en el Congreso para dar la semana por "salvada" Los socialistas comenzaron la semana conteniendo la respiración ante la acumulación estos cinco días de hitos judiciales de alto riesgo para el partido. El pasado sábado, la portavoz federal del PSOE, Montse Mínguez, llegó a denunciar un "calendario judicial acelerado" en causas que afectan a su partido con el objetivo de que el Gobierno de Pedro Sánchez "caiga antes del verano". Pero día tras día, la formación ha ido respirando después de que se iban despejando sus más negros presagios.

Peramato comparece hoy en el Senado tras la polémica por reuniones de la 'trama Leire' La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, comparecerá este viernes en la Comisión de Justicia del Senado después de que la Fiscalía General del Estado admitiera que excargos del organismo cuando lo dirigía Álvaro García Ortiz se reunieron con investigados del 'caso Leire Díez'. El PP, que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara Alta, citó a Peramato porque considera que los españoles, fiscales y la Fiscalía Anticorrupción fueron "víctimas de la delincuencia de Estado del 'comando cloacas'" y, por tanto, "merecen respuestas".