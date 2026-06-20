CASO ZAPATERO
Peritos seleccionados por la jueza alertaron en 2021 de que Plus Ultra extrajo a Panamá y Dominica los fondos del rescate
Los expertos del despacho Martín Molina desvelaron que en el informe de auditoría de la aerolínea no se ponía de manifiesto que el dinero podía acabar "en Panamá, Portugal o Dominica", lo que les generó "más dudas para decir: cuidado con este préstamo participativo"
Los peritos independientes del despacho Martín Molina, que fueron seleccionados por la jueza de Madrid María Esperanza Collazos, que inició la investigación del caso Plus Ultra, alertaron ya en 2021 de que los exdirectivos de la aerolínea, la mayoría de nacionalidad venezolana, extrajeron a paraísos fiscales una parte de los fondos que recibieron por el rescate de 53 millones de euros, según consta en el video de sus comparecencias, al que ha tenido acceso esta redacción. La magistrada se inhibió de la causa, que ahora instruye José Luis Calama, que ha imputado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y a sus hijas, Alba y Laura Rodríguez Espinosa.
A estos expertos les "llamó la atención" que en la documentación aportada para conseguir la ayuda pública se aludía a un préstamo concedido por una sociedad cuyo domicilio social se encontraba en la isla caribeña de Dominica. "Pero es que luego, comprobando la cuenta bancaria que se aporta, esta era de una oficina de Caja General en Lisboa", completó uno de los peritos, que después resaltaron que "en las cuentas anuales se significa que el dinero está en Panamá. Localizamos que se informa de tres lugares distintos donde está ese dinero", lamentó.
Además, completaron los peritos, en el informe de auditoría "en ningún momento" se ponía de manifiesto que un préstamo se hubiera titularizado "a Panamá a Portugal o a Dominica. Lo cual nos genera todavía más dudas. Creo que bastante razonables para decir: ¡uf!, cuidado con este préstamo participativo".
Cuentas maquilladas
En este sentido, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama desveló en el auto de 18 de mayo en el que citaba al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero a declarar como investigado que la aerolínea habría maquillado sus cuentas para cumplir los requisitos que le exigía el Gobierno del PSOE para acceder al rescate de 53 millones. Precisamente, en el interrogatorio a Zapatero Calama apuntó que en cuanto a "los seguros sociales" le parecía "que Plus Ultra no estaba al día, pues tenía una deuda cercana al medio millón".
Otro punto que llamó la atención a los peritos independientes fue que los exdirectivos de la aerolínea pretendían, en un primer momento, pagar 9 millones de euros a la empresa Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).
En el informe firmado por el perito Pedro Martín Molina por encargo de la anterior instructora, se concluye que para evitar que las cuentas reflejaran pérdidas que obligaran a la disolución, los directivos de Plus Ultra acordaron un préstamo participativo del grupo panameño Panacorp -que en realidad obligaba a inmovilizar fondos en un banco de Dominica-, provisiones ajustadas y un canje de bonistas mediante el embargo de un avión. Todo ello permitía maquillar la situación patrimonial y evitar que los fondos propios aparecieran en negativo".
Gibraltar, Suiza, Mauricio y Montenegro
Finalmente, según desvela la fiscal de anticorrupción Elena Lorente, los dueños de la compañía aérea transfirieron la mayor parte del dinero que recibieron del rescate "a cuentas bancarias en el extranjero, a favor de sociedades gestionadas por el ciudadano holandés residente en Suiza, Simon Verhoeven", quien según anticorrupción también está vinculado a "actividades de blanqueo" mediante "la venta de relojes de lujo por importes superiores a 240.000 euros".
En relación con los fondos del rescate de Plus Ultra, Verhoeven hizo "pagos irregulares" que llegaron a "cuentas en bancos de Reino Unido, Gibraltar, Suiza, Isla Mauricio y Montenegro", según consta en una comisión rogatoria enviada a las autoridades helvéticas, a la que ha tenido acceso esta redacción.
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