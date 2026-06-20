Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio Parque VeneciaReal ZaragozaPlayasCarta MercadonaSan JuanAccidente Teruel
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Reacciones tras la declaración de Zapatero y a la espera de la decisión sobre Begoña Gómez: última hora y reacciones en directo

El audio de la declaración de Zapatero: "No he ejercido ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra"

El juez pregunta "por las dichosas joyas", sobre las que Zapatero no respondió

La declaración del expresidente ante el juez Calama revela que "Julito" compró una vivienda del matrimonio Zapatero-Espinosa

José Luis Rodríguez Zapatero, a la salida de la Audiencia Nacional.

José Luis Rodríguez Zapatero, a la salida de la Audiencia Nacional. / José Luis Roca

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Cristina Gallardo

Tono Calleja Flórez

Ángeles Vázquez

Iván Gil

Mariano Alonso Freire

Juan José Fernández

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado este jueves poner las actuaciones judiciales del denominado “caso Plus Ultra” en conocimiento de las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, así como de su secretaria, Gertrudis Alcázar, para que puedan personarse en el procedimiento en calidad de investigadas y ejercer su derecho de defensa. La decisión se produce en el marco de una causa que investiga una presunta red internacional de blanqueo de capitales vinculada al rescate de Air Europa y en la que el exjefe del Ejecutivo declaró este miércoles ante el magistrado.

En el siguiente hilo informativo puede seguir en directo y al minuto las últimas noticias sobre los problemas judiciales del PSOE: la investigación al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, la trama de Leire Díez para boicotear causas judiciales que perjudicasen los socialistas, y los juicios a Begoña Gómez y David Sánchez, esposa y hermano del presidente Pedro Sánchez.

Actualizar
Ver más

TEMAS

Añádenos en Google
  1. El BOE hace oficial la tasa 0,0 con multa de 500 euros y pérdida de 4 puntos del permiso de conducir: la Guardia Civil ya empieza a parar
  2. Paulino, sin pelos en la lengua tras el descenso del Real Zaragoza: el modelo de funcionamiento, la propiedad, las infraestructuras, la presión de la afición...
  3. La primera gran apuesta de la cantera en el Real Zaragoza de Lalo Arantegui no se mueve de Grecia: renueva dos años y sigue en la élite helena
  4. Adiós a la primera pizzería italiana que abrió en Zaragoza tras 57 años de tradición: 'Sería excelente que alguien siguiera
  5. Un impresionante incendio se desata junto al Canal Imperial y las viviendas de Parque Venecia en Zaragoza
  6. La carta de una vecina de Delicias a Juan Roig, dueño de Mercadona, para salvar un histórico bar de Zaragoza: 'Está en juego un espacio que da identidad al barrio
  7. Confirmado: estas son las piscinas de Zaragoza con entrada gratuita durante la ola de calor
  8. Un canterano del Real Zaragoza dice adiós a su etapa en La Masía: 'Todo niño sueña en jugar una vez en su vida en el FC Barcelona

El BOE hace oficial la tasa 0,0 con multa de 500 euros y pérdida de 4 puntos del permiso de conducir: la Guardia Civil ya empieza a parar

El BOE hace oficial la tasa 0,0 con multa de 500 euros y pérdida de 4 puntos del permiso de conducir: la Guardia Civil ya empieza a parar

La traición a Salvini que le puede costar caro a Meloni

La traición a Salvini que le puede costar caro a Meloni

El cacique Raoni continuará su tratamiento en un hospital de Sao Paulo

El cacique Raoni continuará su tratamiento en un hospital de Sao Paulo

La Ley de Bienestar Animal cambia el futuro de los gatos callejeros: ya no pueden sacrificarse ni retirarse salvo en estos casos

La Ley de Bienestar Animal cambia el futuro de los gatos callejeros: ya no pueden sacrificarse ni retirarse salvo en estos casos
Tracking Pixel Contents