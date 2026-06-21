Casa Real
El Juan Carlos I, plan de domingo en Sanxenxo al margen del Bribón pero muy cerca de la acción
El rey emérito ha compartido jornadas de mar con una invitada muy señalada, su ahijada Luisa de Orléans, que se ha dejado ver a su lado
EP
El Rey Juan Carlos I ha vuelto a convertir Sanxenxo en su gran refugio estival con motivo de las regatas de este fin de semana, pero con una novedad significativa en su rutina náutica: este domingo 21 de junio no ha salido a bordo del mítico Bribón, sino que ha subido a la lancha Cristina del Real Club Náutico de Sanxenxo. Este gesto, llamativo para los habituales de las regatas, marca un cambio de papel del monarca emérito, más volcado en seguir la competición desde una posición cómoda y privilegiada que en ponerse al timón como en otras ocasiones.
En los días previos, don Juan Carlos ha estado muy arropado en Galicia, donde su presencia vuelve a generar expectación mediática y curiosidad entre vecinos y turistas. Durante esta estancia ha recibido visitas familiares muy especiales, que han reforzado la imagen de apoyo cercano en un momento en el que cada aparición pública del emérito se analiza al detalle. Además, ha compartido jornadas de mar con una invitada muy señalada, su ahijada Luisa de Orléans, que se ha dejado ver a su lado, aportando un plus de cercanía y complicidad a estas jornadas náuticas.
El plan de este domingo, sin embargo, ha sido diferente: en lugar de ocupar su habitual puesto en el Bribón, el padre del Rey Felipe VI ha optado por seguir la actividad desde la lancha Cristina, vinculada al Real Club Náutico de Sanxenxo, una embarcación de acompañamiento desde la que ha podido supervisar la regata y disfrutar del ambiente sin la exigencia física de la competición directa. Esta decisión refuerza la imagen de un emérito que sigue muy ligado al mar y a Sanxenxo, pero que ajusta su protagonismo a su situación actual, sin renunciar a sus grandes pasiones ni al apoyo de los suyos en un entorno donde se siente especialmente cómodo y protegido.
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