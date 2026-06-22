La mujer de Sánchez, en el banquillo
Peinado cita Begoña Gómez para que entregue su pasaporte el miércoles, el mismo día que Sánchez da explicaciones en el Congreso
Pide que le informe si dispone también de pasaporte diplomático "o de otra nacionalidad"
El juez Juan Carlos Peinado ha citado a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y a su asistente en Moncloa Cristina Álvarez a las 1.800 horas de este miércoles 24 de junio para que hagan entrega del pasaporte, debiendo comunicarle ambas "si tienen algún pasaporte adicional al español, ordinario, ya sea diplomático o de otra nacionalidad".
La citación coincide con la jornada en la que el presidente Pedro Sánchez comparece en el congreso por las causas próximas al PSOE y la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. La providencia tiene fecha del pasado sábado, el mismo día que acordó la apertura de juicio contra la esposa del presidente Pedro Sánchez, su asistente en Moncloa Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés.
En esta resolución, impuso la retirada de pasaporte y prohibición de salir de España para Gómez y su asesora personal y comparecencias quincenales de ambas ante la justicia.
Este lunes, el Consejo General del Poder Judicial estudia en una reunión de urgencia la posible apertura de un expediente disciplinario tras afirmar que los policías que ejercen de escolta de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, podrían ayudarla a fugarse de España.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: 'Aquellos trabajadores que tengan cotizados más de 38 años y 3 meses podrán jubilarse a los 65 años
- El BOE hace oficial la tasa 0,0 con multa de 500 euros y pérdida de 4 puntos del permiso de conducir: la Guardia Civil ya empieza a parar
- Natalia Chueca: "Habrá que hacer otra línea del tranvía o no, pero no irá por María Agustín"
- Fuoli, desatado en el balcón del Ayuntamiento de Sabadell: el 'me cagüenros', las facturas irónicas y Pedro Sánchez
- De vuelta al Berlín: el mítico bar punk de Zaragoza donde durmieron los Green Day y que fue 'segunda casa' para Manolo Kabezabolo
- Muere la madre de la capitana del Wanapix Aldelís Intersala10 en la celebración del ascenso
- Así convenció Aragón a Amancio Ortega para que Inditex se instalara en Zaragoza y no en Cataluña: el secreto mejor guardado de los últimos 25 años, al detalle
- El Real Zaragoza ya sabe lo que le espera en Primera RFEF: rivales y próximas fechas decisivas