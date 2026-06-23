Polonia se surtirá en España de aviones cisterna para su fuerza aérea

En un viaje a España del viceprimer ministro y ministro de Defensa de Polonia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, se ha confirmado que la fuerza aérea polaca se surtirá en España de grandes aviones tanqueros y de transporte de tropa, los MRTT (o Multi Role Tanker Transport), las aeronaves civiles que Airbus transforma en gasolineras volantes militares.

Se avecina más carga de trabajo para la factoría que el consorcio aeronáutico europeo tiene en Getafe (Madrid), el único punto en el que la compañía transforma estas aeronaves clave en la proyección de poder militar a grandes distancias.

El mandatario polaco no ha querido adelantar el número de aviones cisterna que comprará su gobierno, después de una etapa anterior en la que "gobiernos anteriores han retrasado la decisión", que el actual ejecutivo polaco considera "muy importante". Distintas fuentes próximas al proyecto sostienen la cantidad de cuatro aviones.

Kosiniak-Kamysz ha obtenido del Ministerio de Defensa español una cestión de turno. España dejará paso a Polonia en la cola para conseguir MRTTs, considerando que a Polonia le corren más prisa. No obstante, esta cesión no afectará a la entrega, prevista para este año, del tercer MRTT para el Ejército del Aire y del Espacio.

El avión, un Airbus A330 que fue de Iberia, está siendo ya transformado en la planta madrileña del consorcio para tener capacidad para transportar 300 militares y 137.500 litros de combustible. Esa planta madrileña ha sido visitada este martes por el ministro polaco y un séquito de altos cargos de la defensa de su país.

Flota propia

España y Polonia han firmado un memorándum de acuerdo que ya entra en fase ejecutiva y sobre el que se va a trabajar en las dos semanas que quedan para la cumbre de la OTAN en Ankara. Ambos países se acogerán al fondo europeo de rearme SAFE para la operación de dotar a sus fuerzas aéreas de los aviones de aprovisionamiento

Desde hace al menos dos años, Polonia planea contar con su propia flota de tanqueros, disponer de al menos cuatro sin tener que depender del uso conjunto en el programa MMF de flota multinacional de la OTAN. El objetivo es contar con apoyo logístico para el despliegue de sus actuales escuadrillas de cazas F-16 y, sobre todo, para los 32 cazas F-35 de Lockheed Martin con que quiere contar en el futuro.

El pasado día 12, en la base aérea polaca de Lask aterrizaban los tres primeros de esos aviones entregados por Lockheed Martin. Polonia los usará con el sobrenombre de Husarz (húsar), en referencia a una figura histórica de su caballería del siglo XIX.

El F-35 Husarz es un hito de vanguardia en el programa de rearme intensivo de Varsovia ante la amenaza que percibe en Rusia. Pero, para poder mantener a esos modernos cazas en vuelo al máximo de prestaciones precisa los aviones de suministro de combustible que ha venido a buscar a España.

Si atacan a uno, atacan a todos

En el viaje no solo se buscan MRTTs. A Polonia también le interesan los grandes aviones de transporte de tropas y material A400M que Airbus monta en España. Pero de compras de esos aviones -podrían ser una decena- "se hablará más adelante", matiza una fuente consultada en la industria de defensa.

En una comparecencia sin preguntas en la sede del Ministerio de Defensa, el ministro polaco ha agradecido la comprensión de España para "los que vivimos en un espacio amenazado por los ataques híbridos de Rusia, amenazas que se producen todos los días, la desinformación, los ataques a las redes energéticas…"

La ministra española de Defensa, Margarita Robles, le ha respondido subrayando el compromiso de España con la Alianza Atlántica. "Cualquier ataque a cualquier miembro de la Alianza es un ataque a todos -ha dicho-. Un ataque a Polonia es un ataque a España, y así lo sentimos".

De cara a la cumbre de Ankara, de la que los dos ministros han hablado este martes, Robles ha adelantado que será una ocasión importante para mostrar "la idea de unidad" de la OTAN, la solidez "del vínculo trasatlántico y del esfuerzo europeo".