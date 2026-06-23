Vox enfría las expectativas de una investidura rápida de Juanma Moreno en Andalucía: "Les han entrado las prisas pero a día de hoy votaríamos que no"

Vox no quiere que nadie le marque sus tiempos en Andalucía. Si primero fueron los populares los que tardaron en descolgar el teléfono para comenzar las negociaciones -"12 días", como recuerdan los de Santiago Abascal-, ahora son ellos los que pisan el freno. Todo para subrayar que "el sentido del voto de Vox será contrario" a una investidura del presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno.

Mientras en el PP aprietan para que el pleno de investidura sea "lo antes posible", en las filas de Vox enfrían esas esperanzas para recordarles a los populares que todavía no han alcanzado un acuerdo satisfactorio. Aunque desde ambas formaciones sostienen que hay converaciones que se dan "diariamente" todavía no hay una firma que limpie el camino para que Moreno llegue a San Telmo.

"De aquí a ese presumible pleno quizás se podría llegar a un acuerdo, pero a día de hoy es no", ha explicado Manuel Gavira en una atención a medios tras reunirse con el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre. El representante de la institución mantiene entre este martes y es miércoles una ronda de contactos con los grupos de mayor a menor para tratar de ponerle fecha a una investidura y que la Cámara funcione a pleno rendimiento.

Vox evita las prisas

Medidas, medidas, medidas. Esa es la respuesta de Gavira a cualquier pregunta sobre el rumbo de las negociaciones. El portavoz de Vox ha querido transmitir un mensaje "positivo" sobre estas conversaciones, pero ha subrayado que "la única prisa que tiene Vox es llegar a un acuerdo que sea bueno para los andaluces". Así, ha alertado a Moreno de que "esa forma de actuar" no sirve con ellos: "No lo entendemos".

Una vez más, Vox ha rechazado dar explicaciones sobre su voluntad de entrar en el gobierno o "ejecutar" esas medidas que negocian con los populares. "No somos nada originales en Andalucía, no vamos a proponer algo diferente", ha indicado para apuntar que ellos siempre han tenido la "mano tendida". Aun así, Gavira ha querido alertar de que "a Vox no le marca los tiempos esa forma de actuar".

El presidente en funciones negocia con la vista puesta en los presupuestos, en los que se debe empezar a trabajar a principios dle mes de julio y el tiempo corre en contra. "Este gobierno lleva muchos años y muchos presupuestos", ha recordado Gavira para señalar que es el gobierno "el que ha cambiado el paso" y quien quiere acortar los tiempos. "Decir que nos están marcando los tiempos y luego querer acelerarlo es no conocernos", ha sentenciado.

PP y Vox siguen sin acuerdo

No ha gustado esta actitud al líder de Vox en la comunidad autónoma. "Lo que le hemos expuesto ha sido que PP y Vox todavía no han llegado a ningún acuerdo", ha asegurado. Aunque Gavira sí que ha aclarado que están "negociando medidas", ha insistido en que, si no hay un acuerdo de aquí a la celebración del pleno, "verán un voto en contra y si en el plazo de 48 horas [en la segunda votación], tampoco, verán un no".

Como han explicado todos los grupos que han pasado por el despacho del presidente del Parlamento, la voluntad de Aguirre es que la celebración de un pleno de investidura se produzca "en los próximos días", De hecho, este miércoles, al término de la ronda de contactos, el dirigente popular ha convocado a la Mesa y a la Junta de Portavoces, donde podría anunciar el calendario que plantea para las próximas semanas.

Noticias relacionadas

El dirigente popular quiere irse de vacaciones con los deberes hechos y los intercambios entre ambas formaciones, que se desarrollan con el mayor secretismo posible, no han cesado. De no conseguirse una mayoría absoluta en la primera votación, 48 horas se celebraría una segunda, para la que se necesitará mayoría simple. Si no hay un resultado positivo, se abre un plazo de dos meses para conseguirlo o se convocarían nuevas elecciones.