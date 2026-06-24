Cuatro claves de las explicaciones de Sánchez por corrupción: entre el "acoso" y el 'y tú más'

Las explicaciones de Pedro Sánchez ante el Congreso sobre la corrupción que cerca al PSOE y al Gobierno se han centrado en un único objetivo: marcar distancias. Sin asunción, por tanto, de responsabilidades políticas. Para ello, el jefe del Ejecutivo ha acotado las tramas a “personas concretas”, encapsulando las diferentes investigaciones a un núcleo concreto de exdirigentes, el de la “antigua Secretaría de Organización”. Un “mismo grupo” al que ha sumado peones como el de la exmilitante Leire Díez, situando las diferentes investigaciones en este origen.

Una trama sobre la que no solo se ha desvinculado, sino que ha situado en el pasado y en la organización, blindando al Consejo de Ministros. Casos de los que ha diferenciado el de su esposa y hermano, contra quienes deslizó guerra sucia judicial, y el del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, “sobre el que nadie puede aún sacar conclusiones. A ello ha añadido el clásico “y tú mas” frente a Alberto Núñez Feijóo, para intentar deslegitimar sus críticas y su petición de dimisión. Como extra, y en respuesta en este marco de contraofensiva, Sánchez ha vuelto a apelar a la resistencia para justificar su intención de “continuar”.

“Sin el más mínimo grado de duda”, arremetió en las investigaciones contra Begoña Gómez y David Sánchez, “se construyen sobre acusaciones infundadas, sobre un patrón de acoso y derribo que hemos visto desplegar en otros países y democracias occidentales”. Las enmarcó así en una suerte de ‘lawfare’ desde diferentes estamos, apuntando desde “la difusión de informaciones falsas a través de determinados pseudomedios” hasta “las denuncias organizaciones vinculadas a la ultraderecha que se basan, exclusivamente, en recortes de prensa de esos pseudomedios”, pasando por la “apertura de procedimientos judiciales que con demasiada frecuencia se prolongan durante años, sin importar si los hechos acaban siendo desmentidos o archivados”.

“Primero el bulo en forma de titular, después la denuncia y, por último, el daño”, resumió, para abundar en el “daño reputacional que evidentemente juega con los tiempos distintos que tiene la justicia a los tiempos que tiene la política y los medios de comunicación”.

El caso mascarillas o la trama del caso Leire Díez son para Sánchez un mismo caso de corrupción que trató de situar en el pasado, como todo lo derivado de Santos Cerdán. “Un caso cuya existencia conocimos hace ya más de dos años y cuyos extremos van revelándose poco a poco”, aseguró para rebajar la magnitud de la tormenta judicial durante las últimas semanas, incluida el registro de la UCO en la sede federal del partido en Ferraz.

“Un caso cuya existencia conocimos hace ya más de dos años y cuyos extremos van revelándose poco a poco. En febrero de 2024, señorías, supimos de este caso, por primera vez, tras las acusaciones contra José Luis Ábalos y su colaborador Koldo García, quienes habrían cobrado comisiones para realizar actuaciones ilícitas. Un año más tarde, en junio de 2025, conocíamos otros hechos relativos a Santos Cerdán, quien presuntamente habría usado su posición para favorecer a determinadas empresas y obtener beneficios personales a cambio. El pasado mes de mayo, el 2026, conocimos nuevas informaciones que apuntan a que en ese mismo grupo operaba también la señora Leire Diez, quien habría realizado gestiones presuntamente irregulares para investigar a servidores públicos”, enmarcó.

Una de las frases clave de la intervención del jefe del Ejecutivo y secretario general del PSOE fue la de “antigua Secretaría de Organización” del PSOE, que repitió en dos ocasiones. Se acota así la corrupción en sus filas en José Luis Ábalos y Santos Cerdán, junto a sus respectivos entornos. “Un caso flagrante y grave de corrupción protagonizado por unas personas concretas que se aprovecharon de su peso dentro del Partido Socialista y en el Gobierno para ganar dinero”, condenó.

El recurso al ‘y tú más’ ha vuelto a estar presente en las explicaciones del presidente del Gobierno para neutralizar las críticas por parte del PP. "Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, a mi familia y a decenas de cargos públicos por parte del Gobierno del Partido Popular", contraatacó tras asegurar que "jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas".

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“No sean hipócritas, no sean cínicos, no vengan de defensores del orden constitucional cuando están sistemáticamente violentando la separación de poderes y el reparto competencial de este Parlamento. No crucifiquen a todo un fiscal general, o ya exfiscal general, cuando presumen impúdica y públicamente cada semana de contar con información privilegiada que no deberían conocer porque se encuentra bajo secreto de sumario. No hablen de cloacas cuando ustedes están siendo juzgados en este mismo momento por montar toda una policía patriótica con la que espiaron durante años a más de un centenar de rivales políticos y periodistas, con la que fabricaron pruebas falsas contra ellos. No mientan afirmando que este es el gobierno más corrupto de la historia cuando ustedes tienen más de 30 casos abiertos con 150 implicados”, relató para exigir que no se aplique la ley del embudo.