Mouliáa comparece por presuntas calumnias a Errejón, que pide que le impongan a la actriz comparecencias cada 15 días ante el juez

La actriz Elisa Mouliaá ha comparecido este miércoles ante el juez Arturo Zamarriego para declarar en una causa por presuntas calumnias contra el ex portavoz de Sumar Íñigo Errejón, que a su vez ha sido procesado por supuesta agresión sexual a la actriz. Dado que la mujer no se presentó el pasado día 15 en el juzgado, alegando estar trabajando fuera de España, pesaba sobre ella una orden de detención que no ha tenido que ejecutarse tras comparecer voluntariamente.

Por su parte, la representación letrada de Errejón ha solicitado al juez que imponga a la actriz la medida cautelar de comparecencia quincenal en el juzgado, "para asegurar su presencia en el procedimiento para futuras notificaciones personales y citaciones, dada su evidente actitud obstructiva procesal y el riesgo de que vuelva a no comparecer a llamamientos procesales", han señalado a EL PERIÓDICO fuentes del entorno del exdiputado.

La querella que le presentó Errejón está relacionada con unas manifestaciones que realizó en la red social X en las que achacaba al exparlamentario una supuesta extorsión a testigos en la causa por delitos sexuales. Tras intentarlo antes en dos ocasiones, en las que la actriz alegó que estaba de baja médica y que además no debe coincidir con su presunto agresor sexual, el magistrado la citó el pasado 15 de junio y, tras no comparecer, acordó su detención y valorar si podría haber incurrido en un delito de desobediencia a la autoridad.

Íñigo Errejón a su llegada a los juzgados de Plaza de Castilla, a 24 de abril de 2026, en Madrid (España). / Ángel Díaz - Europa Press

Fue pasado mes de diciembre cuando el titular de la plaza de Instrucción número 9 de Madrid -- el mismo que abrió el caso Leire antes de que el asunto fuera asumido por la Audiencia Nacional-- citó por primera vez a la actriz en calidad de querellada. Señalaba en dicho momento que no estaban determinadas aún "la naturaleza y circunstancias" de los hechos denunciados ni las personas que en ellos han intervenido, lo procedente es "instruir diligencias previas y practicar aquellas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y, en su caso, el procedimiento aplicable".

En esta querella se señala que Mouliaá "actuó ilícitamente, con el único fin de difamar, menoscabar el honor, destruir la credibilidad y honorabilidad de Íñigo Errejón Galván, imputándole falsamente la comisión de un delito de extorsión respecto de dos testigos que ofrecieron una versión favorable y coincidente con el relato del querellante" en el marco del procedimiento penal por agresión sexual".

A finales del pasado mes de octubre, Mouliaá rechazó conciliar con Errejón, que anunció entonces que reclamaría una indemnización de 10.000 euros a la actriz si no se retractaba de sus palabras. Ello dejó vía libre para que el político se querellara contra ella por acusarle de extorsión.

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La querella ahora admitida defiende "Mouliaá reaccionó en su red social X (antes, Twitter), difundiendo afirmaciones falsas sobre Errejón respecto de la relación de éste con determinados testigos de la causa por agresión sexual con los que se habría comunicado, imputándole así falsamente un delito de extorsión para que estas personas testificaran a su favor ante el juez que investigó este asunto, Adolfo Carretero.