Feijóo: "A partir de ahora, Sánchez está actuando contra la mayoría absoluta del Congreso"

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, se detuvo ante la prensa al terminar el pleno semanal en el Congreso de los Diputados y después de que la Cámara respaldase por mayoría absoluta la iniciativa de su grupo para pedirle a Pedro Sánchez que se someta a una cuestión de confianza.

Después de que el propio presidente del Gobierno evitase contestar a los medios al término de la votación, antes de abandonar el Palacio de las Cortes -al que acudió a votar un jueves, poco habitual en él-, Feijóo calificó de "histórica" la votación, que explicó así: "Es una votación inédita, porque lo que se ha votado, por mayoría absoluta de la Cámara, es que el presidente del Gobierno presente su dimisión". Y añadió: "La misma Cámara que le otorgó en la investidura la confianza para ser el presidente del Gobierno, acaba de solicitar formalmente, insisto, la misma Cámara, que dimita como presidente del Gobierno. Estamos pues, ante una decisión muy seria después de un debate sobre la corrupción que asedia personalmente al presidente, también a su Gobierno y a su partido y ha desembocado en una mayoría absoluta pidiendo la dimisión del presidente al gobierno. Cualquier demócrata, cualquier primer ministro europeo tiene que seguir el designio y la decisión de la Cámara", concluyó. El líder de los populares señaló además: "A partir de ahora, Sánchez está actuando contra la mayoría absoluta del Congreso".

Feijóo avisó de que se tomaba "muy en serio" la votación, en la que Vox y los siete diputados de Junts votaron en el mismo sentido que los parlamentarios del primer partido de la oposición. Además, no dudó en comentar en tono de sorpresa el largo aplauso en pie que le dedicó a Sánchez la bancada socialista, mientras los diputados de la derecha gritaban: "Dimisión". El presidente del PP se preguntó retóricamente "¿qué aplaudían?" y vinculó la actitud en el hemiciclo de los parlamentarios socialistas con un a su juicio grave "nivel de deterioro de las instituciones en las que se asienta la democracia española".

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Preguntado sobre si la votación, y el hecho de que Junts se sumase a la misma (no así el PNV, que votó en contra) le hacía cambiar de opinión sobre una posible moción de censura, sobre la que siempre ha sostenido de manera gráfica que no le faltan "ganas" sino "votos", el líder de los populares contestó: "Vamos a ver en qué se consolida esta votación de ahora, es evidente que esta votación es una votación determinante".