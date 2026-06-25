Sánchez muestra su apoyo a Venezuela tras los terremotos y ofrece "toda la ayuda necesaria"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado su apoyo y el de España al pueblo venezolano "tras los devastadores terremotos" que han azotado al país en las últimas horas. Las primeras cifras oficiales de víctimas apuntan a que al menos 32 personas han muerto y otras 700 han resultado heridas. "Por el momento, no hay ningún español fallecido en Venezuela", ha afirmado el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en una entrevista en 'RNE'. Sin embargo, ha advertido que todavía es pronto para descartar que pueda haber algún afectado por la tragedia porque "es pronto para evaluar la situación".

"Nuestros pensamientos están con las víctimas y sus familias", ha trasladado el jefe del Ejecutivo español en un mensaje que ha publicado en la red social 'X', recogido por Europa Press.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha informado de que la Embajada española y el Consulado en Caracas están "plenamente operativos", haciendo seguimiento de la situación, "del estado en que se encuentran los españoles residentes en el país y a total disposición de nuestra colonia".

El Gobierno español también ha explicado que se encuentra en contacto con las autoridades "para evaluar las necesidades" y ha trasladado su "total disposición para enviar toda la ayuda de emergencia necesaria".

Ayuda de España a través de la UME

El ministro Albares ha hablado telefónicamente con el canciller venezolano, pocos minutos antes de despegar hacia México para acompañar en su viaje a Felipe VI. Durante la conversación le ha hecho llegar "toda la solidaridad" y le ha ofrecido "toda la ayuda de España, a través de la AECID así como la UME; propuesta por el Ministerio de Defensa", según fuentes de Exteriores. "Han quedado en volver a hablar en la escala que tendrá lugar en República Dominicana para concretar esa ayuda”, añaden las mismas fuentes.

Ante los fuertes lazos que unen a España y Venezuela, los terremotos de esta madrugada han despertado cruce continuo de mensajes entre conocidos para saber del paradero de amigos y familiares: "Aún preguntando por conocidos que viven allá y esperando noticias". "Mi familia y amigos en Venezuela están bien, gracias a Dios", comparten venezolanos afincados en España.

Feijóo: "Toda la solidaridad con un pueblo hermano"

También el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha trasladado su solidaridad con Venezuela. "Nuestros pensamientos están con Venezuela", ha escrito el jefe de la oposición en un mensaje publicado en la red social 'X', que ha recogido Europa Press. Las primeras cifras oficiales apuntan a que al menos 32 personas han muerto y otras 700 han resultado heridas, sin incluir el balance de víctimas en La Guaira, una zona que se han calificado "de desastre" con "decenas de edificios colapsados".

Feijóo ha reclamado enviar al pueblo venezolano "toda la ayuda que sea posible a quienes ahora la necesitan". "Toda la solidaridad con un pueblo hermano que tiene por delante días muy difíciles", ha subrayado el líder del PP, que también ha mostrado su cariño "a tantos venezolanos en España que afrontan esta tragedia con enorme angustia".

La portavoz adjunta de los populares en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha sido una de las primeras en trasladar sus muestras de solidaridad. También a través de las redes sociales, ha calificado la situación de "absoluto horror". "Mi abrazo más fuerte y solidario a todo el pueblo de Venezuela".

El lehendakari Imanol Pradales ha manifestado por su parte "todo el apoyo y solidaridad de Euskadi al pueblo venezolano". "Cuando la naturaleza golpea tan fuerte, no hay palabras. Decenas de vidas perdidas en un abrir y cerrar de ojos", ha lamentado en un mensaje a través de X.

Doble terremoto

Al menos 32 personas muertas y más de 700 han resultado heridas en Venezuela a causa del doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala Richter ocurrido en el norte del país, según ha anunciado la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, que ha alertado de que las cifras no incluyen el balance del estado de La Guaira, que ha descrito como "zona de desastre" con "decenas de edificios colapsados".

"A esta hora tenemos reportes de 32 fallecidos, sin contar aún con las cifras que pueda arrojar el estado La Guaira, y más de 700 heridos que hemos estado recibiendo en emergencia tanto de hospitales públicos como de centros de salud privados", ha anunciado la presidenta encargada en un discurso dirigido a la nación.

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En su comparecencia, antes incluso de compartir el balance de víctimas, ha alertado de que "el estado más afectado por este inédito fenómeno sísmico es el estado La Guaira", donde hay "decenas de edificios colapsados". "Podemos decir que el estado La Guaira es una verdadera tragedia y se convierte en una zona de desastre".