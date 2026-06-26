Ferraz censura el paso de Enma López para ser candidata a la Alcaldía de Madrid: "Ha pensado más en sí misma que en el PSOE"

El PSOE de Madrid está en ebullición. El paso dado por la concejala Enma López el jueves por la tarde, al anunciar que se va a presentar a las primarias para ser la candidata socialista a la Alcaldía de Madrid ha sentado muy mal en la dirección federal, de la que ella misma es portavoz adjunta. López se ha adelantado al Comité Federal que se celebra mañana y que aprobará el calendario de las primarias. Se ha saltado las normas internas y no ha contado con nadie para hacer su anuncio, como confirman en Ferraz. Pero también se ha adelantado al Debate sobre el Estado de la Ciudad que celebra el próximo martes el Ayuntamiento de Madrid. En el mismo, la actual portavoz, la exministra Reyes Maroto, se enfrentará al alcalde, José Luis Martínez Almeida. Y lo hará con su credibilidad interna muy dañada precisamente por el anuncio de López. "Seguro que Almeida lo aprovechará para cargar contra el PSOE", avanzan en Ferraz.

"Es una miembro destacada de la Ejecutiva Federal [portavoz adjunta] y se ha saltado todas las normas y los plazos internos", aseguran a EL PERIÓDICO desde la dirección socialista de la calle Ferraz. "Ha pensado más en sí misma que en el PSOE", añaden. López no comunicó previamente su intención de presentarse, ni de hacerlo de forma muy visible con una entrevista en El País, ni a la dirección federal, ni a su secretario general en Madrid, el ministro Óscar López. Ni siquiera a su portavoz y jefa de filas municipal, la exministra de Industria Reyes Maroto. En los minutos previos a que se publicara su anuncio, envió mensajes a varios dirigentes explicándoles que había decidido dar el paso de presentarse a las primarias. Para que no se enteraran por la prensa.

Fuentes del PSOE de Madrid confirman que Reyes Maroto estaba poco antes de las 21:00 horas reunida con los 21 secretarios generales de distrito de la ciudad y con la secretaria de Organización del PSOE-M, Pilar Sánchez Acera, cuando recibió el mensaje de su propia número dos. Ella y la dirección regional se enteraron en ese mismo momento, sin ningún aviso, ni diálogo previo.

"No es el momento"

Una alta fuente de la dirección federal censura en conversación con este diario el paso dado por López: "No es el momento porque no hay convocado ningún calendario y, por tanto, no hay ningún proceso abierto", explica, antes de añadir que "no entiende" el anuncio de la concejala socialista, justo un día antes del Comité Federal.

La candidatura a la Alcaldía de Madrid es una joya muy preciada por destacadas dirigentes madrileñas. La actual portavoz y exministra Reyes Maroto ya anunció en abril su intención de presentarse a las primarias. Pero López y ella podrían no ser las únicas. Fuentes del PSOE-M dan por seguro que tras el paso de la concejala, la actual portavoz del partido en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, que se mide semana tras semana con Isabel Díaz Ayuso, también lo hará. Pero lo hará "la próxima semana, tras el Comité Federal y después del Debate sobre el Estado de la ciudad, para no perjudicar ni al PSOE, ni al Grupo Municipal Socialista", explican fuentes del PSOE madrileño.

Enma López es ahora mismo la número dos del grupo municipal y de Maroto. Pero también es una dirigente muy destacada de Ferraz, ya que es portavoz adjunta de la dirección tras Montse Mínguez. La aupó a la dirección nacional el exsecretario de Organización, Santos Cerdán. Pero la actual número tres del PSOE, Rebeca Torró, ha seguido contando con ella para que fuera la cara y la voz de la dirección socialista. Ayer mismo, tuvo una entrevista en Al Rojo Vivo justo antes de anunciar su intención de lanzarse al ruedo electoral.

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, este mismo mes de junio. / PSOE MADRID / Europa Press

Portavoz de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento, la ambición de López no era un secreto para nadie. Pero a todos les ha sorprendido su "precipitación", como dicen en Ferraz, y que "decidiera ir por libre y sin contar con nadie".

Las primarias del PSOE a la Alcaldía de Madrid podrían, por tanto, cosa de tres mujeres, si las tres consiguen reunir los avales necesarios para presentarse, que son un mínimo de un 12% y un máximo de un 15% de las firmas de los militantes de la capital: Reyes Maroto, Enma López y Mar Espinar. Ferraz y la dirección regional esperaban un proceso pacífico en el que no hiciera falta votar, como ocurrió en 2022 cuando Pedro Sánchez lanzó a la entonces ministra de Industria. Nadie se presentó contra ella porque contaba con el apoyo del líder del PSOE y del entonces secretario general de Madrid, Juan Lobato.

Pero esta vez, nadie ha podido contener a López porque ella no ha querido comunicar su decisión antes. Como aseguran en el PSOE-M, "su jugada es muy poco inteligente, se ha ganado el rechazo de todos". Eso sí, su paso al frente deja ya muy difícil la posibilidad con la que soñaba Maroto: volver a ser candidata única y sin rivales.

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La portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, se dirige a Isabel Díaz Ayuso durante un Pleno en la Asamblea de Madrid de este mes de junio. / Eduardo Parra / Europa Press

Una parte de la dirección regional y de Ferraz daban por bueno que volviera a ser candidata en Madrid tras cuatro años como portavoz del Grupo Socialista. Ahora, lo tendrá mucho más difícil no solo por López, sino por Mar Espinar, que es respaldada por pesos pesados de la dirección, sobre todo por la dureza con la que se ha enfrentado a Ayuso en los plenos de la Asamblea de Madrid, en los medios de comunicación y en las redes sociales, donde sus respuestas son muy virales.