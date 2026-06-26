Última hora
Caso Zapatero
El juez ofrece a Hacienda personarse contra Zapatero por el posible delito fiscal y contrabando en las joyas
El hallazgo de las piezas, tasadas en 1,3 millones de euros, revela un supuesto "perjuicio patrimonial directamente conectado con ingresos de titularidad estatal"
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha ofrecido a Hacienda que, a través de la Abogacía Geneal del Estado, pueda personarse contra José Luis Rodríguez Zapatero en la pieza separada en la que se investigan presuntos delitos de contrabando y contra la Hacienda Pública relacionados con el hallazgo de joyas de alta gama que fueron tasadas en 1,3 millones de euros. Los hechos revelan un supuesto "perjuicio patrimonial directamente conectado con ingresos de titularidad estatal".
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Los expertos en aire acondicionado coinciden: 'El agua que cae del aparato no hay que tirarla siempre
- En directo | Un incendio fuera de control en La Litera obliga a desalojar tres pueblos y a confinar Fonz mientras el viento aviva el fuego que ya ha arrasado mil hectáreas
- Jokin Gabilondo, opción para el lateral derecho del Real Zaragoza
- Sergio Escudero se acerca al Real Zaragoza
- El antecedente que sobrevuela el caso Fuoli: el portero que fichó el Real Zaragoza y fue despedido horas después por un tuit sobre Ibai Gómez
- La situación de los patinetes en Zaragoza tras la nueva normativa estatal: 'Son medidas que desincentivan su uso
- Aday Mara, la culminación de uno de los peores traspasos de la historia de la NBA
- Una de las bandas heavy más veteranas y con más seguidores del mundo da un concierto exclusivo en Zaragoza