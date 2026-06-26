El PSOE cerrará filas en torno a un Sánchez cercado por la justicia y más solo que nunca en el Congreso

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abrirá hoy el Comité Federal del PSOE en una situación de extrema debilidad: cercado por multitud de procesos judiciales y más solo que nunca en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, todas las fuentes socialistas apuntan que el máximo órgano de gobierno de la formación socialista entre congresos cerrará filas en torno al secretario general.

El Comité se reunirá casi un año después que el anterior -aunque los estatutos del partido fijan que se debe celebrar "al menos dos veces al año"-. Y en una situación de shock interno tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, la sentencia del caso Mascarillas o el escándalo del caso Leire Díez, con la entrada de la Guardia Civil en Ferraz durante más de 14 horas. Además, a medida que arreciaban los escándalos, los socios parlamentarios del Gobierno se han ido alejando hasta el punto de que el Congreso aprobó esta semana una iniciativa exigiendo al presidente una cuestión de confianza.

Sin embargo, fuentes de la dirección que ya vivieron el Comité Federal de julio del año pasado aseguran que el partido está hoy "mejor que hace un año". Y prevén que el cónclave sea menos crítico que el de julio de 2025. "En aquel momento, el encarcelamiento de Santos Cerdán, las referencias machistas de José Luis Ábalos, incluyendo diálogos sobre prostitutas hechos públicas en numerosos audios, o la elección frustrada de Francisco Salazar, que tuvo que dimitir por acoso sexual, configuraron la tormenta perfecta sobre el PSOE", detallan.

A pesar de todo, el Comité de este año ha vuelto a tener su polémica -y no menor- en vísperas de su celebración. Una miembro destacado de la Ejecutiva, la portavoz adjunta, Enma López, se vio el viernes forzada a dimitir después de que la dirección federal le hiciera ver que había sido "muy desleal" con el partido, según fuentes de Ferraz. López, que está convencida de su movimiento, se postuló como candidata socialista a las primarias para la Alcaldía de Madrid en una entrevista en El País el jueves por la noche, saltándose el calendario de primarias, que ni siquiera se había aprobado aun, y antes del Comité que aprobará el calendario. Además, lo hizo sin hablarlo antes ni con la secretaria de Organización, Rebeca Torró, ni con su secretario general en Madrid, el ministro Óscar López. La concejala de Madrid, que fue uno de los fichajes de Cerdán, no estará ya este sábado en Ferraz.

"Los críticos habituales"

El Comité volverá a contar con "los críticos habituales", como los llaman en Ferraz. Especialmente, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, o la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés. Estos dos dirigentes son de los pocos enfrentados a Sánchez que se mantienen en la dirección socialista. Page ha pedido ya reiteradamente al presidente del Gobierno que presente una cuestión de confianza o que convoque elecciones anticipadas. Y ha exigido varias veces, al igual que Andrés, que las elecciones generales sean antes que las municipales y autonómicas, para que los candidatos regionales no recojan el voto de castigo al Gobierno.

Como explica un miembro muy destacado de la dirección a EL PERIÓDICO, "las voces críticas las tenemos ya muy identificadas", por lo que Ferraz no tiene la más mínima inquietud ante el cónclave que se abrirá hoy con la intervención de Sánchez. El líder socialista volverá a referirse a la "maraña judicial" que en su opinión agitan la derecha y determinados medios de comunicación para dar la impresión "falsa" de que el Gobierrno y el PSOE están "cercados por la corrupción". Acto seguido, dará cuenta de las medidas de limpieza y regeneración que aprobó el Comité Federal del año pasado, hará balance de las 13 medidas implantadas por el nuevo equipo dirigido por la secretaria de Organización, Rebeca Torró, para aumentar la transparencia y resaltará la importancia que tiene para los ciudadanos que el PSOE siga gobernando España, como reiteró ayer en sus redes sociales el líder socialista.

Además de Page y Andrés, fuentes socialistas apuntan a que es posible que otros secretarios generales, como el presidente de Asturias, Adrián Barbón, o el secretario general en La Rioja, Javier García, reclamen más diálogo de la dirección con los territorios. El Consejo Político Federal -que reúne a Sánchez y a los barones- no se reúne desde 2022. Ambos secretarios generales, junto a otros líderes regionales, han rechazado la propuesta de financiación autonómica del Gobierno, que no ha podido ser debatida en el seno del PSOE. Otra presidenta socialista, María Chivite, de Navarra, no viajará a Madrid por el importante incendio forestal que se mantiene activo en su comunidad. El líder del PSC y presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa, irá nuevamente a Madrid para liderar el apoyo cerrado a Sánchez.

El Comité Federal dispondrá además hoy de un formidable elemento de cohesión: la puesta en marcha de la maquinaria electoral de cara a las elecciones municipales y autonómicas. El proceso electoral local en toda España cohesionará al partido, como coinciden en resaltar tanto fuentes de la dirección como críticos. "Desde el lunes, cada secretario general autonómico y local tratará de sacar mejor resultado que hace cuatro años, así que a partir de ahora, todos a una; después, ya se verá", explica a este diario un importante exalcalde. Además, comienza la carrera de las municipales sin que nadie sepa a ciencia cierta cuándo serán las generales, ya que Sánchez ha dejado abierta la puerta a celebrarlas en el primer trimestre de 2027 si los presupuestos, como todo indica que ocurrirá, son rechazados por el Congreso.

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El cónclave aprobará hoy un calendario de primarias a la carta de cada federación que ya adelantó EL PERIÓDICO en mayo. El mismo tendrá tres ventanas para elegir a los candidatos autonómicos y locales en julio, septiembre y noviembre y lo hará probablemente sin oposición, ya que la secretaria de Organización lo ha consensuado con las direcciones territoriales en las últimas semanas.