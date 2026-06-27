Azcón carga contra "la corrupción" del PSOE en la reelección de Celma como presidente del PP de Zaragoza

El PP de Zaragoza sigue confiando su liderazgo a Ramón Celma. El presidente de los populares en la provincia ha ratificado este sábado su cargo y será durante los próximos años la referencia de los conservadores en Zaragoza. Celma, que ya mira a las elecciones municipales con el objetivo político de gobernar la Diputación de Zaragoza, la única gran institución que mantuvo bajo su dominio el PSOE en 2023, ha estado arropado por su gente en el Congreso Provincial celebrado este sábado en la capital aragonesa. Apoyado, también, por el líder del partido en Aragón y presidente de la comunidad autónoma, Jorge Azcón, que ha vuelto a señalar "la corrupción" del entorno de Pedro Sánchez, ha vuelto a reclamar elecciones generales y ha señalado al actual socialismo de Pilar Alegría por "olvidar" el legado del expresidente aragonés Javier Lambán.

Los principales discursos de la jornada se han centrado en la política nacional, con la corrupción que rodea al PSOE y al Gobierno de España como foco. El caldero que se calienta, de cara a las elecciones municipales de 2027, sigue favoreciendo a un PP que se siente más fuerte que nunca en Aragón y aspira a mejorar sus ya de por sí buenos resulutados en la comunidad autónoma. Y a estar preparados, por si fuera necesario, para un adelanto electoral en España que ni Sánchez ni la cúpula del PSOE se plantean por ahora.

Azcón considera que la reunión de este sábado del Comité Federal del PSOE es un acto para que los socialistas griten "yo con la corrupción", que identifica con el "yo con Begoña", en apoyo a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, frente al grito de los populares en el Congreso Provincial de Zaragoza que, ha defendido, es un "estar con los aragoneses, con los problemas de la gente, con lo que de verdad preocupa a todos los vecinos". El líder de los populares ha hecho esta comparación durante el discurso que ha pronunciado en el acto de clausura del 18º Congreso Provincial del PP de Zaragoza en el que Ramón Celma ha sido reelegido en el cargo por una amplia mayoría.

En todo caso, Azcón ha marcado como objetivos de "extraordinaria importancia, por el momento que vive el país", el ganar las elecciones generales y "arrasar" en las elecciones municipales. Y para ello ha instado a Celma, de quien considera que "se ha ganado" la reelección "por actitud y trabajo", a "no cambiar" su política de dar a conocer la labor de sus alcaldes y concejales "llamándolos por sus nombres y apellidos" porque eso demuestra que los conoce y valora.

En esa línea, ha marcado el camino al PP zaragozano: "Vamos a pensar en nuestros vecinos, en los municipios, vamos a impulsar la provincia, a preocuparnos de los problemas cotidianos de la gente. El éxito de Ramón es ése, como lo es de los alcaldes de Calatayud, de Utebo, de Caspe, de Daroca, junto a tantos y tantos alcaldes y alcaldesas que van a revalidar sus candidaturas y que van salir elegidos, seguro, en las próximas elecciones de mayo". Al propio Celma le augurado que será el próximo presidente de la DPZ.

Unos comicios, para los que ha insistido, los alcaldes socialistas reclaman a Sánchez que no coincidan con la convocatoria de generales. "Ni los socialistas creen que Pedro Sánchez les vaya a ayudar a su causa y dicen Pedro Sánchez, cuanto más lejos de mí, mejor". Pero, ha reflexionado Azcón, se da también la paradoja de que "todos esos alcaldes socialistas hoy dicen 'yo, con Begoña'.

Ramón Celma, reelegido presidente del PP de Zaragoza, saluda en el Congreso Provincial de este sábado. / PP de Zaragoza

En ese sentido, ha criticado que el PSOE no le haya abierto un expediente por las joyas valoradas hasta ahora en 1,3 millones de euros. "Y nos dicen, somos contundentes. Nos toman por idiotas", ha lamentado antes de repasar las últimas novedades sobre los escándalos de corrupción que afectan al PSOE y al Gobierno de Sánchez. "Yo entiendo que hay que tener la CPU de uno de estos centros de datos que está viniendo a la comunidad autónoma para recordar todo lo que está pasando en materia de corrupción del PSOE", ha comentado con ironía.

"Cada día hay una noticia que haría caer a cualquier gobierno democrático y, si en España gobernara alguien que tuviera un mínimo de decencia, de ética, de valores democráticos, se estarían convocando elecciones".

"Han destrozado la herencia de Lambán"

El líder de los populares en Aragón y presidente de la Comunidad cree que la socialista Pilar Alegría "no se ha enterado de nada" por poner en cuestión que el Gobierno aragonés esté respondiendo a las necesidades de los aragoneses: "Por eso nos votan a nosotros y no le votan a usted", le ha respondido antes de criticar su respaldo a la gestión y la política de Pedro Sánchez, con el que a su juicio "ha destrozado la herencia del expresidente Lambán". "En muy poco tiempo el Partido Socialista en Aragón se ha vuelto el más sanchista de todos los PSOE de España", ha lamentado Azcón.

Frente a la alternativa de los socialistas, el presidente de los populares en Aragón ha instado: "Nosotros, a lo nuestro, a la fórmula del PP de que la gente viva mejor, a preocuparnos de nuestros vecinos, de los problemas reales" en una "ecuación de prosperidad" que pasa por "el crecimiento económico, la creación de puestos de trabajo y mejores salarios para mejorar los servicios públicos".

Noticias relacionadas

Un camino que ha asegurado está siguiendo su partido en la comunidad. Y para ello ha recordado los 90.000 millones de euros en inversiones empresariales anunciados para establecer que "estamos en el momento de mayor atracción en la historia de nuestra comunidad".