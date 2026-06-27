PSOE
Barbón reafirma ante Sánchez su negativa a aceptar el sistema de financiación pactado con ERC
El presidente del Principado cargó contra la corrupción en el Comité Federal: "Quien es condenado, que lo pague"
Xuan Fernández
Adrián Barbón, presidente del Principado y secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA), intervino este sábado en el Comité Federal del PSOE, marcado por los escándalos que rodean al Gobierno de Pedro Sánchez y al partido a nivel nacional. Barbón, cercano al presidente del Gobierno, tomó la palabra a puerta cerrada y, entre otros asuntos, hizo referencia a la negociación de la reforma del sistema de financiación autonómica.
Asturias rechaza el modelo planteado por el Ministerio de Hacienda y pactado con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), que, según varios expertos, beneficia sobre todo a las comunidades del Mediterráneo. "La Federación Socialista Asturiana tiene una posición muy definida en sus congresos. Una posición que pasa por modificar los criterios de población ajustada para que primen factores como el envejecimiento, la orografía o la dispersión, que no están reflejados en el modelo propuesto", aseguró Barbón, según fuentes conocedoras de la intervención.
También hizo un apunte sobre la corrupción, tras la sentencia del caso Ábalos. "Ni la corrupción ni la traición que supone la corrupción nos pueden robar la esperanza", afirmó, antes de añadir con rotundidad que "quien es condenado por corrupción, que lo pague, porque traiciona la confianza de la sociedad, del partido y del secretario general".
En clave interna, realizó varias alusiones. Por un lado, respecto a los candidatos a las primarias del PSOE, defendió la conveniencia de "optar y elegir a aquellos que pueden vencer fuera y ganar elecciones frente a otros que solo puedan vencer dentro; necesitamos candidatos que sumen a la marca del PSOE".
También echó un capote a Rebeca Torró, secretaria de Organización del PSOE. "Hemos notado la normalización de las relaciones de la Secretaría de Organización con la Federación Socialista Asturiana", indicó, en clara alusión a la distancia que existía entre los socialistas asturianos y Santos Cerdán, exsecretario de Organización, investigado en varias causas judiciales.
Barbón, que también destacó la importancia de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado que el Ejecutivo pretende presentar, realizó dos propuestas: tener una "especial sensibilidad con las clases medias ante la sensación de malestar" y plantear "propuestas de transformación de nuestro modelo político". Sobre esto último, defendió la necesidad de avanzar hacia un Estado federal y de modificar el sistema de elección de los presidentes de Gobierno, implantando una segunda vuelta, una propuesta que el presidente del Principado viene defendiendo habitualmente.
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Fuente: La Nueva España
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