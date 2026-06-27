Los dueños venezolanos de la empresa que pagó 1 millón a Zapatero y sus hijas se asociaron con directivos de Plus Ultra días antes del rescate

Los mensajes del teléfono del que fuera máximo accionista de Plus Ultra Rodolfo Reyes Rojas, que fueron entregados por la agencia de Estados Unidos Homeland Security Investigations (HSI) el 18 de marzo de 2026 al juez José Luis Calama, evidencian que el empresario Domingo Amaro Rangel, padre de los hermanos Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo Amaro Chacón, se asoció con los dueños de la aerolínea Plus Ultra días antes de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) realizara el primer desembolso, de 19 millones, del rescate de la compañía aérea. La sociedad Inteligencia Prospectiva, propiedad de los Amaro Chacón, pagó más de 1 millón de euros a las empresas que la UDEF atribuye a José Luis Rodríguez Zapatero y a la firma Whathefav SL, que pertenece las hijas del expresidente del Gobierno, Alba y Laura Rodríguez Espinosa.

En su declaración como investigado ante el juez de la Audiencia Nacional, Zapatero aseguró haber tenido "una relación muy cercana a la familia" Amaro Chacón, "a los padres, conozco al tío desde el 2015 seguramente". El magistrado afirmó, por su parte, que la Agencia Tributaria había detectado que la empresa Inteligencia Prospectiva, de la familia Amaro Chacón, transfirió a Análisis Relevante, propiedad del "lugarteniente" de Zapatero, 'Julito Martínez Martínez, más de 380 000 euros; a Gate Center, 266 000 euros y a Wathefav SL, de las hijas del expresidente del Gobierno Laura y Alba Rodríguez Espinosa, 551.760 euros.

Mensaje de Raif El Arigie a Rodolfo Reyes / EL PERIÓDICO

En el chat de Whatsapp entre Rodolfo Reyes y el consejero de Plus Ultra Raif El Arigie se puede leer que este último reenvía un mensaje el 15 de febrero de 2021 en el que de forma literal se dice: "Podemos avanzar en esa dirección con un Documento Madre o Marco, que defina todos los acuerdos. [...] Debes tener en cuenta en el punto número 5 que, probablemente los pagos de los otros accionistas, sean también recibidos por Domingo Amaro R. A esos efectos podemos presentar las autorizaciones y firmar el traspaso de esas acciones sin ningún problema, salvo esperar que ellos los demás accionistas lleguen al país. Pero se quiere mantener una sola ruta de pago en el banco".

"Espíritu de confianza"

Después, se resalta "que el pacto de caballeros que ha privado en este acuerdo entre Camilo [Ibrahim]/ Domingo [Amaro Rangel] y yo se basa en un alto espíritu de confianza y cumplimiento. Los vendedores esperan que nada de esto retrase el acuerdo pues ellos están listos desde hace días". En los informes de la UDEF se alude a la existencia de al menos un pago de 40.000 euros al exdirectivo de Plus Ultra Arigie, relacionado con el rescate.

De los casi 16 millones del rescate que fueron transferidos fuera de España, 5.921.777 euros salieron entre el 18 de marzo de 2021 −cuando Plus Ultra recibió los primeros 19 millones de la ayuda− y el 10 de agosto de 2021, fecha en la que se levantó la medida cautelar judicial de suspensión. El 17 de febrero de 2021 Reyes asegura que en cuanto se depositara el dinero público se irían "a Colorado". Después envían nuevos mensajes en los que aluden a Dubái y Allpa, que es el nombre de unas de las firmas instrumentales que se utilizaron para sacar de España los fondos del rescate, que también se valieron de la empresa panameña Panacorp Casa de Valores SA.

El juez José Luis Calama, a la llegada a la Audiencia Nacional, antes de la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero. / José Luis Roca

Y el 22 de marzo de 2021, Rodolfo Reyes se interesa ante Raif El Arigie sobre si "Luis Esquivel está trabajando en la cuenta de Amaro ¿Va bien?", pregunta, ante lo que El Arigie responde: "Muchísimas gracias. ¿Cuándo crees que tenga la cuenta lista para plasmarla en el documento y proceder a la firma?? Ya ambas partes están listas. Toda información confidencial!!".

"Solo cobra la empresa panameña"

"¿Al final solo cobra la empresa panameña?", se preguntan horas después en un mensaje, para después afirmar que "en el documento de compra venta saldría la autorización de parte de los socios minoritarios de recibir dinero en nombre de ellos. Se abrirá una sola cuenta a nombre personal y es la mía, Domingo Amaro Rangel. El pago que recibiere en la cuenta es de 5.560.000 de dólares correspondiente al 40% de las acciones de la empresa propietaria del local. Vende una empresa panameña 21% y cuatro socios naturales 19%. Cobro yo por la empresa panameña y por ellos y reparto", finalizan los mensajes.

Mensajes de un directivo de Plus Ultra a Rodolfo Reyes / EL PERIÓDICO

Pero el resto de mensajes aprehendidos por la UDEF ponen de manifiesto que los vínculos de la familia Amaro Chacón y los dueños de Plus Ultra no se limitaron a 2021, en pleno rescate de la aerolínea. Ya en 2019 en el teléfono de Rodoldo Reyes se puede leer este mensaje: "Por cierto: Dile a Raif que tengo a Amaro casi listo para vender el piso pequeño de So12!! Que tenga los petros en la wallet!!", escribió desde un teléfono venezolano el 22 de enero de 2019 Rodolfo Reyes a Raif El Arigie, que respondió, también desde un terminal de Venezuela: "Lo compro, que prepare los reales Camilo. Él me los va a dar", en alusión a otro de los accionistas de Plus Ultra, Camilo Ibrahim, con quien el propio Zapatero reconoció haberse reunido.

PI STUDIO

Y unos meses después, en concreto el 21 de mayo de 2019, Raif El Arigie alerta a Rodolfo Reyes de que "Amaro quiere cerrar el 15 junio, porque debe pagar impuestos de la sociedad, etc". Y el 12 de julio de 2019 afirma: "Que Amaro se va el lunes, que quiere el cash etc. ¿Tú pudiste resolver algo?", insistió El Arigie, al que el que fuera propietario de Plus Ultra responde: "Sí, le conseguimos esos 50k. Lo demás lo puedo rodar para finales de agosto!!. Yo le dije que aquí en CCS (Caracas) los consigo. Pero los quiere allá", resaltó Reyes, ante lo que respondió El Arigie: "Sí, por eso". Ya en mayo de 2021 Raif El Arigie asegura que "Domingo" le llevaba loco, y que "Willy le había dicho que le demos lo que está en el fideicomiso".

"7.500 dólares por tu cuenta"

Y después Rodolfo Reyes explica cómo pretende enviar el dinero a los hermanos Amaro: "Deberíamos cumplirle la oferta de 50k euros aquí, y el saldo bicicletearlo para la primera semana de septiembre. Y por Caracas". Y unos días después, el entonces dueño de Plus Ultra informa a su interlocutor, según consta en los mensajes remitidos por Estados Unidos: "Le estoy entregando a Domingo Amaro 7.500 dólares por tu cuenta".

Zapatero defiende su inocencia y "honradez" y pide confianza a los ciudadanos / José Luis Roca

En el interrogatorio a Zapatero, el juez Calama calificó la empresa de los hermanos Amaro Chacón como "rara", porque había "desaparecido": ¿Usted mantiene el contacto con los hermanos?", preguntó el magistrado, ante lo que el expresidente respondió: "No, no, no he tenido de nuevo contacto, pero vamos, tendrá que sustanciarse y no me afecta, porque yo no soy de esa sociedad para nada, ni he tenido ninguna relación con esa sociedad".

"¿Usted estuvo en el domicilio social de esta sociedad?", volvió a interpelar el juez, que vio como Zapatero respondía de afirmativamente: "Estaba allí, sí, sí. Pero no voy a responder por Inteligencia Prospectiva, obviamente", zanjó. En ese momento Calama desveló que según un informe de la Agencia Tributaria esta firma transfirió a la empresa Análisis Relevante, propiedad del "lugarteniente" del expresidente más de 380 000 euros; a Gate Center 266.000 euros y a Wathefav SL 551.760 euros.

Noticias relacionadas

El último informe de la UDEF sobre los negocios de Zapatero con una empresa peruana pone de manifiesto que los hermanos Amaro Chacón y el secretario general de la Organización Mundial del Turismo, Zurab Pololikashvili, acompañaron a Zapatero en una viaje a Bolivia para reunirse con el presidente de este país, Luis Arce, con la finalidad de ayudar al grupo peruano Gloria que se enfrentaba a una sanción de 100 millones de dólares. Por estas gestiones el expresidente habría ingresado hasta 200.000 euros.