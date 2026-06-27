Comité federal del PSOE
Page se queda solo pidiendo elecciones anticipadas a Sánchez: "España entera se pregunta cuándo"
El presidente de Castilla-La Mancha pide garantías de que el PSOE no será imputado y advierte del "socavón" que puede suponer el caso Zapatero
La mayoría de barones hacen una defensa acérrima de la continuidad del presidente del Gobierno frente a PP y Vox: "La gente nos pide que aguantemos"
Sara González
Como era previsible y se daba ya por descontado, el presidente de Castilla-La Mancha ha sido la única voz discordante de un comité federal diseñado para volver a aupar a Pedro Sánchez en el peor momento del PSOE. Emiliano García-Page se ha quedado solo a las puertas de la sede de Ferraz pidiendo unas elecciones anticipadas que, en su opinión, deberían haberse celebrado ya hace un año: "España entera se pregunta cuándo, es necesario anteponer los intereses del país a los propios". Una apuesta que ha sonado a prédica en el desierto mientras el resto de barones han cerrado filas con la resistencia del presidente y secretario general del partido frente a PP y Vox ante el nuevo ciclo electoral que abre.
Page se ha recreado en las críticas a Sánchez justo antes del comité federal, donde espera, ha dicho, que se "haga autocrítica" y se "exijan responsabilidades" por todos los escándalos judiciales que cercan al PSOE. "El único muro que vale la pena levantar es contra la corrupción", ha sentenciado. Page ha dicho a la entrada del cónclave que espera "claridad" y "respuestas", además de garantías de que el partido no va acabar imputado. "Sería terrorífico", ha anticipado, además de pedir a la organización que asuma que "algo se habrá hecho mal" cuando el voto a la extrema derecha sube en España.
Sobre el caso que afecta al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero también ha anticipado que supondría un "socavón a la autoestima" de la organización si se confirmaran todos los hechos que se le atribuyen policial y judicialmente. No ha dudado tampoco Page en tachar a Junts de partido de "ultradreceha xenófobo" y ha desdeñado que el partido de Carles Puigdemont "se crea con el derecho" de decir que Sánchez debe apartarse para escoger otro presidente.
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Fuente: El Periódico
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