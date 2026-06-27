Comité Federal
Sánchez responde a Page: "Los que ahora piden elecciones son los que propiciaron un Gobierno del PP en 2016"
El líder del PSOE responde en el Comité Federal al barón más crítico del cónclave socialista
Cierre de filas de la mayoría de los secretarios generales con el presidente del Gobierno: "No defendamos lo que defiende la derecha"
El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha respondido en su intervención final a puerta cerrada en el Comité Federal al dirigente más crítico del cónclave socialista, el presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page: "Los que ahora quieren que se adelanten las elecciones son los que propiciaron un Gobierno del PP en 2016". El ahora presidente del Gobierno recordaba así los tiempos en los que fue expulsado de la dirección del partido también en un Comité Federal en 2016. Posteriormente, la Gestora que tomó las riendas del partido convocó al máximo órgano de gobierno del partido y allí se aprobó que el PSOE se abstuviera para hacer posible la investidura de Mariano Rajoy y evitar unas terceras elecciones.
Mantener aquel No es no a Mariano Rajoy forzó la dimisión de Sánchez también como diputado en el Congreso para no tener que votar en contra de una decisión del Comité Federal. Pero posteriormente, le sirvió como relato para ganar las primarias ya en 2017 con el voto de la militancia. En su intervención final de este sábado, Sánchez ha llamado a todo el partido para engrasar la maquinaria electoral para las elecciones autonómicas y municipales, pero también para las generales: "Tengo unas ganas enormes de ganar", ha proclamado.
Sánchez ha reiterado su intención de presentar e intentar aprobar los Presupuestos Generales en 2026 y convocar elecciones en 2027, sin concretar si serán antes o después de las municipales y autonómicas.
(Habrá ampliación)
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Los expertos en aire acondicionado coinciden: 'El agua que cae del aparato no hay que tirarla siempre
- Última hora del incendio forestal en Tamarite de Litera, en directo: el Gobierno de Aragón desconfina Fonz, pero mantiene el desalojo de tres municipios
- La aplaudida queja de un exitoso centro cultural de un pueblo de Teruel: 'Músicos que no van a conciertos... Es algo que no entenderemos en la vida
- Una de las primeras herboristerías de Zaragoza se despide de su histórica tienda en el centro: “Es un paso hacia el futuro”
- El Real Zaragoza quiere al delantero del Castellón Álvaro García
- La reforma de la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza va para largo
- En directo | Un incendio fuera de control en La Litera obliga a desalojar tres pueblos y a confinar Fonz mientras el viento aviva el fuego que ya ha arrasado mil hectáreas
- Un exportero del Real Zaragoza se despide de un rival de Primera RFEF y apunta a Portugal: 'Muchas gracias por tu trabajo y compromiso