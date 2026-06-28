El PP cree que el PSOE "va a ser imputado por financiación ilegal" y que la imputación de Sánchez "puede llegar"

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, considera que la imputación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "puede llegar", y defiende que "todo apunta" a que el PSOE "va a ser imputado por financiación ilegal", tras lo conocido por el caso Leire, la causa que investiga las cloacas del partido para influir en procedimientos judiciales.

"El presidente del Gobierno solo piensa en él y el PSOE se ha vendido a P.S", ha afirmado, en una entrevista a Europa Press, donde compara la situación de España con la de Reino Unido, donde el premier Keir Starmer "dimitía como primer ministro" para que "con sus malas decisiones no intoxicara" al Partido Laborista.

Estas declaraciones llegan después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, apuntara esta semana a una posible imputación de Sánchez y que el Congreso tuviera que votar un suplicatorio. "¿A qué espera, a que le llegue el suplicatorio?", le preguntó, tras pedir de nuevo su dimisión y la convocatoria de elecciones.

De los Santos ha admitido que "esa imputación puede llegar" y al jefe del Ejecutivo le interesa el "aforamiento que le da su cargo" y tener a su disposición "todas esas herramientas, todos esos resortes que representan el Estado de Derecho para, si puede, retorcerlos a su favor". En este sentido, ha indicado que Pedro Sánchez quiere que la legislatura "continúe" ante esos casos de corrupción y ha añadido que "si pudiera" la "alargaría 'sine die' como buen dictador que querría ser, dictador bananero, por supuesto".

El dirigente popular ha advertido de que "todo apunta" a que el PSOE "va a ser imputado por financiación ilegal", aludiendo a las revelaciones del 'caso Leire'. Es más, no ha descartado que pueda haber "lavado de dinero del petróleo o el oro venezolano para también beneficio del partido".

En este punto, ha resaltado que aún siguen "sin saber qué ocurrió en Barajas cuando la hoy presidenta no legítima, Delcy Rodríguez, no teniendo permiso para pisar tierra europea, pues lo hizo en España" y "fue recibida por un ministro, el ínclito Ábalos, con el conocimiento de otro, el señor Marlaska, y con la aquiescencia del presidente del Gobierno".

"Un PSOE anestesiado o tan inmoral como Sánchez"

De los Santos ha censurado que Pedro Sánchez no haya pedido perdón por los "escándalos" de corrupción que rodean al Gobierno, al PSOE y a su familia, al tiempo que ha cargado contra el Partido Socialista por aplaudirle y no alzar la voz. "En España tenemos a un presidente del Gobierno inmoral y a un Partido Socialista o anestesiado o tan inmoral como él", ha declarado De los Santos, después de que esta semana los diputados socialistas aplaudireran a Sánchez tras aprobarse la moción promovida por el PP que pedía su dimisión, que contó con el apoyo de Vox, Junts y Coalición Canaria.

En cuanto a si cree que el Gobierno intenta que cale en la ciudadanía el mensaje de que PP-PSOE son iguales y ambos tienen casos de corrupción, De los Santos ha indicado que "nunca" serán como el Partido Socialista porque "ninguno" de sus expresidentes ha sido imputado por contrabando, entre otros delitos. "La única fotografía que yo conozco del presidente Feijóo con un presunto contrabandista es la que se hizo con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero", ha exclamado, para calificar de "osados" a los socialistas por "señalar" al PP cuando tienen imputado a Zapatero, su "faro moral".

De los Santos ha afirmado que el PSOE "está atravesado por todo tipo de tramas de corrupción". "Y en el PP de Feijóo no hay un caso de corrupción, pero tampoco en sus gobiernos en la Xunta de Galicia", ha manifestado, para añadir que los tres colaboradores de Sánchez están inmersos en causas judiciales: el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García, y el exsecretario de Organización Santos Cerdán.

"Por tanto, ¿qué lección se atreven a dar? ¿Por qué no aprovechó el señor Sánchez este miércoles desde la tribuna para pedir perdón a los españoles?", ha preguntado, para subrayar que Ábalos, el "ministro plenipotenciario", "su amigo" y su "hombre fuerte", ha sido condenado a 24 años de cárcel por el Tribunal Supremo.

El vicesecretario del PP ha indicado que Sánchez había sido "avisado de las andanzas" de Ábalos y eso "le lleva a echarle del Ministerio y del partido". "Pero ¿qué ocurre en 2023 para que le recupere para las listas por Valencia a las Cortes Generales? ¿Qué sabe Ábalos que el señor Sánchez no quiere que cuente? ¿Qué le debe?", ha interpelado, para criticar que, después de conocer "toda esa basura" que rodeaba al exministro, decidiera "blindarle" con un escaño en el Congreso.

La moción de censura, "una pantomima"

En cuanto a si ve ahora más motivos para presentar una moción de censura, tras conocer la sentencia del 'caso mascarillas', De los Santos ha señalado que el PP es "un partido serio" y ha rechazado hacer una sesión plenaria "simplemente para poner de manifiesto lo que ya todos los españoles saben, que el Gobierno es una organización criminal liderada por un ciudadano que tiene a toda su familia imputada y a todos sus hombres de confianza" investigados.

El responsable de Educación del PP ha señalado que "cuando los números no dan", "cualquier moción de censura es una pantomima". "Y el Partido Popular es un partido muy serio que no se abona a la idea de la pantomima", ha zanjado. Dicho esto, ha recalcado que hay "motivos suficientes" para que el presidente del Gobierno convoque elecciones y para que "deje ya de engañar y de proteger a quienes han delinquido porque ya hay una sentencia firme", con una condena de 24 años a su exministro de Transportes.

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP ha resaltado que el presidente del Gobierno debería dejar votar a los españoles para que "decidan si ha llegado el día en que esta panda de mafiosos dejen sus sillones, sus ministerios y sobre todo de robar".

Sobre el PNV, que fue aliado del PP durante la última legislatura de Mariano Rajoy, el vicesecretario del PP ha asegurado que es un partido que "está vendido a un Partido Socialista con el que gobierna en Euskadi". A su entender, es "un partido que está absolutamente necesitado de los apoyos que el PSOE le asegura en Euskadi y a cambio dispuesto a lo que sea para que Pedro Sánchez continúe".

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"¿Qué va a hacer el PNV después de que hemos sabido que en Tubos Reunidos quizá la SEPI, Leire Díez y esta trama corrupta pudo también intermediar? ¿Qué va a hacer el PNV después de conocer que el señor Ortuzar también andaba al límite de lo que es legal y lo que no? Pues el PNV ya no es el PNV", ha enfatizado.

Fuente: El Periódico