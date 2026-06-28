Javier Vendrell Camacho

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El PP quiere "elecciones ya" para "echar del poder a quienes no han parado de robar"

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha afirmado este domingo en Huesca que España "es un clamor" que pide, tanto en la calle como en las Cortes Generales, "elecciones ya para echar del poder a quienes no han parado de robar desde que llegaron".