Corrupción en el PSOE
‘La caída’: Santos Cerdán publica un libro con su testimonio para cargar contra los “juicios políticos”
Según la nota promocional, el exdirigente socialista “narra en primera persona su experiencia y reflexiona sobre las consecuencias personales, políticas e institucionales del juicio mediático”
“Quince días. Ese fue el tiempo que tardó todo en derrumbarse. De participar en decisiones de Estado a una celda de nueve metros cuadrados. De tener voz a convertirse en un relato escrito por otros. Este no es un libro de memorias. Es una radiografía de cómo se construye y se destruye una reputación en la era del juicio mediático”. Así arranca la sinopsis del libro ‘La Caída’ con el que ha sorprendido el que fuera secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, investigado en varias causas de corrupción. Un libro autoeditado que saldrá a la venta este martes, según la nota de prensa enviada a los medios.
El subtítulo elegido por el exdirigente socialista da buena cuenta de sus intenciones a la hora de denunciar lo que define “la era del juicio político”. Según la nota promocional, Cerdán “narra en primera persona su experiencia y reflexiona sobre las consecuencias personales, políticas e institucionales del juicio mediático”. Se centra así en cuestiones “como el impacto de la exposición mediática, la presión de la opinión pública, la responsabilidad de las instituciones y los efectos que los juicios paralelos pueden tener sobre las personas y la calidad democrática”.
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Fuente: El Periódico
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