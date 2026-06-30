Los regalos de Zarzuela: un móvil chino de Xi y 20 botellas de alcohol para Felipe VI y casi 80 libros y 7 pendientes para Letizia

La Casa del Rey ha dado a conocer este martes la lista de regalos institucionales recibidos por los miembros de la familia real a lo largo del año 2025. Es una medida de transparencia que la Zarzuela empezó a aplicar en enero de 2015, cuando entró en vigor la normativa de regalos que Felipe VI impulsó tras la llegada al trono.

Los Reyes, sus dos hijas y la reina Sofía han recibido en total 429 obsequios, 71 más que el año anterior. La inmensa mayoría va a parar a Patrimonio Nacional, aunque algunos, como las botellas de alcohol y la comida (aceite, berenjenas, té, chocolate dominicano...), se llevan a la cocina del Palacio de la Zarzuela y se consumen en el día a día y en los actos oficiales, según fuentes oficiales. En 2025 también se conoció este inventario el 30 de junio, aunque esta vez se hace público en plena controversia por las joyas encontradas en la caja fuerte del despacho de José Luis Rodríguez Zapatero, un asunto que ha vuelto a poner el foco en los regalos recibidos por responsables públicos e instituciones.

En los dos viajes de Estado que el Monarca y su esposa realizaron el año pasado, a Egipto, en septiembre, y a China, en noviembre, recibieron regalos curiosos como una réplica del collar con águila y serpiente de Tutankamón (el Rey) y otro collar (Letizia). Además, cuando el presidente de la República Árabe de Egipto, Abdel Fatá Al Sisi, visitó en febrero España, entregó al Monarca una reproducción de la máscara funeraria del faraón.

El presidente de China, Xi Jinping, sorprendió a Felipe VI con un móvil en la cena de gala que él y su esposa, Peng Liyuan, ofrecieron a los Reyes en el Gran Palacio de Pekín. En ese encuentro, el matrimonio también agasajó a sus invitados con una reproducción de la colección de pinturas de la dinastía Song, una edición bilingüe de las cuatro obras literarias chinas, el cuadro 'Flores en pleno florecimiento', una vajilla con motivos tradicionales y una réplica de una vasija de porcelana.

En la lista de regalos sorprende el elevado número de botellas de alcohol que se siguen regalando, sobre todo al Rey. Una veintena de botellas, entre otras de vino (portugués, manchego, rioja...), ron dominicano, vodka, ginebra, brandy, ron y champagne (obsequio de la embajadora de Serbia).

Maquetas de todo tipo

Felipe VI ha recibido también cuatro corbatas, varias maquetas (del satélite 'Galileo', de un velero, de la Copa del Rey de fútbol, del submarino 'Isaac Peral'...), cuatro corbatas y hasta una planta de olivo (Fundación Foro de Foros).

El Rey también ha sido destinatario de numerosos libros aunque ese tipo de regalo llama mucho más la atención en la lista de Letizia, donde suman casi 80, 42 de ellos los recibió en su visita a la Feria del Libro de Madrid, a finales de mayo.

La Reina también sumó siete pares de pendientes a lo largo de todo el año, desde los que le dieron en su viaje de cooperación a Cabo Verde, en marzo, hasta los que le entregó el alcalde de Guadalupe (Cáceres), José Miguel Martín (PSOE), en una visita al ayuntamiento en mayo. Todos esos pares de pendientes, el collar egipcio y otros broches y regalos de este estilo ya están en Patrimonio Nacional, informan fuentes de la Zarzuela preguntadas en concreto por estos obsequios.

Los obsequios de Leonor

La Princesa Leonor, heredera al trono, recibió en sus actos en solitario numerosos libros (la Universidad de Navarra le regaló 20 en su visita a la comunidad foral, en septiembre), tres bolsos, un abanico y una botella de licor de hierbas y otra de ginebra (también en Navarra, obsequio del abad del monasterio de Leyre, Juan Manuel Apesteguía).

La infanta Sofía, que apenas tiene agenda en solitario todavía, solo cuenta en el inventario con una camiseta por su asistencia a un acto del Consejo del Real Patronato sobre discapacidad, en Salamanca, donde acompañó a su madre, y otros recibidos junto a su hermana, como fotografías, abanicos artesanos y algunos libros.

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La reina Sofía cuenta con una decena de obsequios, entre otros tres esculturas, un colgante, un broche, un cuadro, dos medallas y dos retratos (de ella misma y de su nieta Leonor).