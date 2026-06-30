DIRECTO | Última hora de la situación en los tribunales y de las reacciones políticas de los casos Zapatero, Leire Díez, Begoña Gómez y toda la trama PSOE

El Gobierno pone el foco en los controles y la fiscalización realizada y desgrana que:

• "La IGAE ha auditado la gestión del FASEE y el cumplimiento de la normativa aplicable, dando su opinión favorable a las cuentas del FASEE en todos los ejercicios".

• "La Comisión Europea avaló en julio de 2020 la normativa que regula el FASEE. La Comisión Europea ha sido puntualmente informada de todas las operaciones del FASEE".

• "El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avalado en una sentencia de junio de 2024 el régimen de ayudas a otorgar por el FASEE".

• "El Tribunal de Cuentas ha avalado, en su informe publicado el pasado 27 de septiembre del 2024 todas las ayudas concedidas por el FASEE. En su informe concluye que “SEPI aplicó adecuadamente la normativa en cuanto al cumplimiento de estos requisitos y a sus condiciones de financiación”".