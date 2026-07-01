DIRECTO | Última hora de la situación en los tribunales y de las reacciones políticas de los casos Zapatero, Leire Díez, Begoña Gómez y toda la trama PSOE

El PSOE denuncia la "falta de imparcialidad" del PP tras volver a llamar a Zapatero al Senado

El PSOE del Senado denunció este martes la "falta de imparcialidad" y el "nulo respeto" del PP hacia la Cámara Alta tras volver a convocar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero sin anunciar una fecha concreta.

Así lo afirmaron fuentes socialistas en el Senado, quienes criticaron que el PP convoque comparecencias en comisiones de investigación que "no respetan los plazos legales", subrayando que ninguna respeta este requisito salvo las de la Comisión de Investigación de RTVE. Asimismo, también reprocharon que los populares las anuncian ante la prensa antes que a la Mesa de la Cámara, "máxime cuando la mesa se reunió ayer", apostillaron.

Por ello, se preguntaron si "tiene sentido anunciar hoy que vuelven a citar a Zapatero, sin un solo indicio nuevo en su contra, después de reunir a la mesa de la comisión ayer mismo". Los socialistas pensaron que, "como ya se le escapó a la propia portavoz del PP en el Senado, Alicia García, todo este fango obedece al diseño de una operación que utiliza las instituciones en su beneficio". Según los socialistas, García dijo que habían diseñado un calendario de cerco total y añadieron que si para ello necesitan "arrasar las instituciones, la Justicia o la verdad, no dudan en hacerlo".