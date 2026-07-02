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Caso Leire

El juez imputa a la directora de la Guardia Civil y la cita el 16 de julio por su implicación en la trama Leire

 Anticorrupción también informa a favor de que se investigue del director adjunto operativo (DAO) del instito armado, Manuel Llamas.

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González.

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González. / EFE

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Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, a petición de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones populares, bajo la dirección letrada del PP, ha imputado a directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, en el denominado caso Leire. La ha citado en calidad de investigada el próximo 16 de julio.

Fuentes jurídicas señalan a El PERIÓDICO que igualmente ha sido imputado el director adjunto operativo (DAO) del Instituto Armado, Manuel Llamas. A ambos se les atribuyen los delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia por participar en las presuntas maniobras de la exmilitante socialista Leire Díez para boicotear causas judiciales que afectan al Gobierno.

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Fuente: El Periódico

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