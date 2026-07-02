Hacienda se persona contra Zapatero por el supuesto fraude y contrabando con las joyas de 1,3 millones halladas en su despacho

La Agencia Tributaria, a través de la Abogacía del Estado, ha comenzado los trámites para personarse este jueves contra José Luis Rodríguez Zapatero en la pieza separada de la Audiencia Nacional en la que se investigan presuntos delitos de contrabando y contra la Hacienda Pública relacionados con el hallazgo en su despacho de joyas de alta gama que fueron tasadas en 1,3 millones de euros, han confirmado a EL PERIÓDICO fuentes de los servicios jurídicos del Estado.

Los hechos revelan un supuesto "perjuicio patrimonial directamente conectado con ingresos de titularidad estatal", según señaló el juez del caso, José Luis Calama, a la hora de hacer el ofrecimiento de acciones a Hacienda.

El instructor de la causa, que cuenta también con una pieza principal que implica al expresidente socialista en una presunta trama de tráfico de influencias y blanqueo de capitales, sitúa a la Hacienda pública "como potencial perjudicada" y, por tanto, la ve legitimada "para ejercitar las acciones penales y civiles que resulten procedentes".

El magistrado encargó a la joyería Ansorena y al Instituto Gemológico Español la tasación de cerca de un centenar de piezas que los agentes encontraron en una caja fuerte del despacho de Zapatero. El trabajo, que arrojó un valor en el mercado de algo más de 1,3 millones de euros, motivó que el magistrado de la Audiencia Nacional abriera esta pieza separada por contrabando y fraude fiscal.

Origen de las piezas

El alto valor de las joyas obliga al juez a investigar el origen de este patrimonio --el collar más caro ha sido tasado en 278.000 euros-- así como el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero durante la presentación del libro del exministro de Universidades Manuel Castells 'Testimonio: Viviendo historia', en el Círculo de Bellas Artes, a 8 de mayo de 2023, en Madrid (España). / Gabriel Luengas - Europa Press

Durante su declaración del pasado 17 de junio, y tras intentar sin éxito que el juez aplazara su interrogatorio sobre el hallazgo concreto de las joyas en su caja fuerte, Rodríguez Zapatero se acogió a su derecho a no declarar sobre este asunto alegando que necesitaba disponer del tiempo necesario para acceder a documentos que permitan acreditar que se trataba de regalos realizados durante un viaje a España de autoridades de Arabia Saudí en 2007. Desde ese momento no ha existido ningún movimiento por parte de la defensa dirigido a aclarar el origen de los supuestos regalos.

Fueron encontradas por los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía una caja fuerte situada en una de las habitaciones del despacho del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la calle Ferraz. Al ser preguntada por el hallazgo, la secretaria del expresidente, Gertrudis 'Gertru' Alcázar, manifestó que procedían de la vivienda "de don José Luis y doña Sonsoles", según detallaba la orden de entrada y registro que fue aportada al juez.