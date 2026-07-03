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DIRECTO | Última hora de la situación en los tribunales y de las reacciones políticas de los casos Zapatero, Leire Díez, Begoña Gómez y toda la trama PSOE
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está cercado por diferentes casos de corrupción próximos al partido y a su entorno: desde la trama Leire Diez-Santos Cerdán, la sentencia condenatoria contra su exministro José Luis Ábalos, la investigación de la Audiencia Nacional al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero o caso de su mujer, Begoña Gómez, camino de ir a juicio, y el de su hermano, David Sánchez, que está a la espera de sentencia.
En el siguiente hilo informativo puede seguir en directo y al minuto las últimas noticias sobre los problemas judiciales del PSOE y, las reacciones políticas de PP y Vox, que reclaman la convocatoria de elecciones generales, y unos socios parlamentarios que elevan la presión al Gobierno para que actúe contra la corrupción y la situación política.
Fuente: El Periódico
Cristina Gallardo
Anticorrupción suma indicios contra la directora de la Guardia Civil: encuentros y mensajes borrados con Leire Díez y silencio ante los mandos
El informe de las fiscales Elisa Lamelas y Mar Scharfhausen ha motivado la imputación de la responsable política del Instituto Armado, que deberá declarar el próximo día 16 en la Audiencia Nacional.
Juan José Fernández
Los mandos asociados de la Guardia Civil piden la dimisión de su directora general y el cese del DAO
La AUGC, plataforma decana en el Cuerpo, considera que la situación de Mercedes González y del teniente general Manuel Llamas es "incompatible con el mando".
Feijóo lo ve todo como un "deshonor"
El presidente del Partido POpular calificó de "deshonor" todo lo relacionado con la imputación Mercedes González. Con esta palabra resumió Alberto Núñez Feijóo el sentimiento que le produce una casacada de tiulares -y que reprodujo en una imagen en X- con la decisión del juez Santiago Pedraz hacia la directora de la Guardia Civil y el director adjunto operativo de la Benemérita
"Ninguna de esas informaciones reservadas tenía el carácter de presión",
Fue el martes pasado, en el Senado, cuando el ministro Marlaska -magistrado de profesión- se pronunció más clara y reiteradamente: "Ninguna de esas informaciones reservadas tenía el carácter de presión", dijo en el turno de conclusión de su comparecencia ante la comisión ómnibus que comenzó investigando la red de Koldo García y ya se interesa incluso por el expresidente Rodríguez Zapatero.
Los portavoces de Vox, Junts y el PP le inquirieron acerca de esas IR. Son tres, todas conocidas por la directora González:
Una primera, abierta por orden del DAO Llamas el 4 de diciembre de 2024 después de que se publicaran datos de la cuenta de correo electrónico de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.
Una segunda, abierta el 11 de mayo de 2025. Se la ordenó el DAO al general de la Jefatura de Armas y Explosivos, que debía actuar como instructor. Oficialmente fue por una nueva sospecha de filtraciones a la prensa desde la UCO. La IR se ordenó el mismo día en que, según han constatado los investigadores, la directora Mercedes González activa en su teléfono móvil el borrado de sus mensajes con Leire Díez.
La tercera información reservada se abre el 1 de septiembre de 2025, después de que se publicara un artículo acerca de supuestas presiones del DAO sobre la UCO.
Las fiscales del caso Leire contradicen a Marlaska y consideran que sí se presionó a la UCO
Ya es un enfrentamiento abierto. Para el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, las tres informaciones reservadas abiertas a mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil mientras investigaban la trama de Leire Díez y Santos Cerdán fueron meros procedimientos normales en la gestión interna de ese cuerpo policial. Para las fiscales anticorrupción Elisa Lamelas y Mar Schgarfhausen, la acusación pública en el caso, esas investigaciones reservadas pudieron ser el instrumento de un intento de obstrucción a la Justicia.
En la Guardia Civil y en la Policía las llaman "IR". Una Información Reservada es el proceso de averiguación de hechos que puede preceder, o no, a la apertura de un expediente disciplinario. Tres IR abiertas a la UCO entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025 constituyen uno de los vértices que sustentan la tipificación de investigados que este jueves ha recaído sobre la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y el director adjunto operativo (DAO) del Cuerpo, el teniente general Manuel Llamas.
Esas tres IR son también el epicentro de una discusión política trascendente: está en cuestión si la cúpula de la Guardia Civil presionó o no a los agentes que investigaban el cada vez más expansivo caso de corrupción en torno al PSOE.
Al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz toca determinar en la instrucción del caso la solidez de lo que este jueves le ha llevado a emitir una imputación por posible "delito continuado de prevaricación administrativa" y otra por "delito contra la administración de justicia".
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En el PP critican que precisamente quienes deberían perseguir delitos, son presuntamente los han cometido. "Es de extrema gravedad", dice tras la imputación de Mercedes González y del DAO de la Guardia Civil, Manuel Llamas, por estar involucrados en las cloacas dirigidas a “obstaculizar” investigaciones judiciales y policiales
El PP pide la "dimisión inmediata" de Marlaska y de Mercedes González
Para el PP
"La situación es de extrema gravedad. No puede seguir dirigiendo la Guardia Civil una persona imputada por obstrucción a la justicia. Es decir, por boicotear las investigaciones de los hombres y mujeres que dirige. Tampoco puede seguir en su puesto Marlaska, que lleva mintiendo desde que estalló este escándalo. Por cierto, Sánchez ha logrado su particular sorpaso: ya tiene más imputados que diputados".
Marlaska mantiene confianza en la directora
Tras conocerse la imputación de la directora de la Guardia Civil y del director adjunto operativo, Interior ha emitido un breve comunicado en el que el ministro Fernando Grande-Marlaska afirma que mantiene su confianza en Mercedes González y el teniente general Manuel Llamas. En el mismo comunicado, el ministerio anuncia que la jefa política y el jefe operativo del instituto armado "seguirán ejerciendo sus funciones como hasta ahora y mostrando la máxima colaboración con la justicia en todo lo que se les requiera".
El juez imputa a la directora de la Guardia Civil y la cita el 16 de julio por su implicación en la trama Leire
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, a petición de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones populares, bajo la dirección letrada del PP, ha imputado a directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y también al director adjunto operativo (DAO) del Instituto Armado, Manuel Llamas en el denominado caso Leire, que indaga en la presunta trama que habría recibido pagos del PSOE para boicotear causas judiciales que afectan al Gobierno. Ha citado a ambos en calidad de investigados el próximo 16 de julio.
En su resolución, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el titular del juzgado número 5 del Tribunal Central de Instancia, señala que existen en la causa "indicios de responsabilidad" de ambos en hechos que, 'prima facie', y "sin perjuicio de lo que resulte de la posterior instrucción de la causa", podrían presentar los caracteres de un delito continuado de prevaricación administrativa en relación con otro delito contra la administración de justicia (obstrucción) en relación con las presuntas maniobras investigadas.
Hacienda se persona contra Zapatero por el supuesto fraude y contrabando con las joyas de 1,3 millones halladas en su despacho
La Agencia Tributaria, a través de la Abogacía del Estado, ha comenzado los trámites para personarse este jueves contra José Luis Rodríguez Zapatero en la pieza separada de la Audiencia Nacional en la que se investigan presuntos delitos de contrabando y contra la Hacienda Pública relacionados con el hallazgo en su despacho de joyas de alta gama que fueron tasadas en 1,3 millones de euros, han confirmado a EL PERIÓDICO fuentes de los servicios jurídicos del Estado.
Los hechos revelan un supuesto "perjuicio patrimonial directamente conectado con ingresos de titularidad estatal", según señaló el juez del caso, José Luis Calama, a la hora de hacer el ofrecimiento de acciones a Hacienda.
El instructor de la causa, que cuenta también con una pieza principal que implica al expresidente socialista en una presunta trama de tráfico de influencias y blanqueo de capitales, sitúa a la Hacienda pública "como potencial perjudicada" y, por tanto, la ve legitimada "para ejercitar las acciones penales y civiles que resulten procedentes".
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