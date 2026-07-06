Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Obras PortilloReal ZaragozaIncendio LoporzanoBarrios ZaragozaBrasil-Noruega MundialUCI pediátrica Servet
instagramlinkedin

Estudio sobre calidad democrática

Encuesta CIS: Los españoles solo confían en las Fuerzas Armadas y los partidos políticos sacan la peor nota

El 80% de los encuestados eligen la democracia como opción de gobierno preferida, pero el 57% está insatisfecho con su funcionamiento

Las mejores imágenes del acto central del Día de las Fuerzas Armadas en Vigo

Las mejores imágenes del acto central del Día de las Fuerzas Armadas en Vigo / Diego Rubio Paredes

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Jose Rico

Barcelona

La desafección ciudadana con los principales poderes del Estado ha provocado una caída en la confianza de los españoles en las instituciones y organizaciones del país de la que solo se salvan las Fuerzas Armadas. El cuarto estudio sobre calidad de la democracia del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) refleja que el estamento militar es, de largo, el actor social que genera mayor confianza entre la ciudadanía, con una nota media muy alta, 6,96 sobre 10. El resto de instituciones por las que pregunta el sondeo se quedan por debajo del 5, con los partidos políticos como clamoroso farolillo rojo (2,92).

Según la encuesta, elaborada a partir de 4.027 entrevistas del 9 al 12 de junio, en plena oleada de investigaciones y juicios que dieron a los tribunales buena parte de la atención mediática, las Fuerzas Armadas es la única institución que aprueba, y los gobiernos autonómicos (4,76) obtienen mejor puntuación que el gobierno central (3,79). Los tribunales de justicia no salen del todo mal parados (4,74) al situarse como el tercer colectivo más confiable, seguidos de los medios de comunicación (4,35) y el Tribunal Constitucional (4,34).

Pero en otras preguntas del sondeo sí se manifiesta una enorme desconfianza hacia el funcionamiento del sistema judicial. Nueve de cada diez ciudadanos (88,8%) están convencidos de que la justicia no trata igual a los políticos que al resto de ciudadanos, y tres de cada cuatro (76,9%) no creen que la justicia sea imparcial al tratar asuntos relativos a partidos políticos. Para un porcentaje similar, el 78,4%, la justicia no trata igual a ricos que a pobres.

Noticias relacionadas

El 80,8% de los españoles afirman que la democracia es preferible a cualquier forma de gobierno frente a un escaso 8,8% que sostiene que un régimen autoritario sería preferible "en algunas circunstancias", y un 8,3% que asegura que, "para personas como yo, da igual un gobierno que otro". Además, para tres de cada cuatro ciudadanos (72,7%), la transición a la democracia en España constituye un motivo de orgullo para el país. No obstante, el 56,9% de los encuestados concluye que, medio siglo después, se sienten poco o nada satisfechos con el funcionamiento de la democracia; el 22% está algo satisfecho y el 20,5% confiesa estar muy o bastante satisfecho.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿Quién es el empresario que está detrás de las dos quiebras del spa de Ranillas en Zaragoza?
  2. El tramo de la AP-68 entre Zaragoza y Bilbao que seguirá siendo de pago estrenará un peaje sin barreras: esta será su tarifa
  3. El incendio de Loporzano, en Huesca, en directo: el fuego avanza por varios flancos, obliga a desalojar dos municipios y corta la carretera
  4. Zaragoza ya no es una capital de provincia
  5. El pueblo a 40 minutos de Zaragoza que celebra sus propios 'Sanfermines': 'Son únicos y la gente tiene muchas ganas
  6. Una jueza cita al presidente Azcón, la alcaldesa Chueca y la presidenta de las Cortes por la quiebra de una empresa de Zaragoza
  7. De la promesa de Jorge Mas a los ocho canteranos vendidos en el Real Zaragoza con la nueva propiedad
  8. La goleada en velocidad de Lalo Arantegui: siete fichajes cerrados antes de que llegara el primero de Txema Indias

Agricultura abona más de 2,1 millones de euros en ayudas por los daños de las lluvias torrenciales de 2025

Agricultura abona más de 2,1 millones de euros en ayudas por los daños de las lluvias torrenciales de 2025

Pichu Atienza recuerda su paso por el Real Zaragoza: "Me sentí Sergio Ramos jugando allí, fue muy bonito"

Pichu Atienza recuerda su paso por el Real Zaragoza: "Me sentí Sergio Ramos jugando allí, fue muy bonito"

Obrador 365 continúa su expansión por Zaragoza: ultima la apertura de su tercera cafetería-panadería en la ciudad

Obrador 365 continúa su expansión por Zaragoza: ultima la apertura de su tercera cafetería-panadería en la ciudad

Los refugios climáticos de Aragón: estos son los diez pueblos donde huir del calor y dormir con manta esta semana

Los refugios climáticos de Aragón: estos son los diez pueblos donde huir del calor y dormir con manta esta semana

Litera Meat inaugura una nueva planta fotovoltaica que evitará la emisión de 1.124 toneladas de CO₂ al año

Litera Meat inaugura una nueva planta fotovoltaica que evitará la emisión de 1.124 toneladas de CO₂ al año

VÍDEO | La AP-2, en el punto de mira: Cataluña abre la puerta a volver a cobrar peajes entre Zaragoza y Barcelona

Tracking Pixel Contents