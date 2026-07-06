En Turquía
El PP ve "impropio" que Begoña Gómez asista a la cumbre de la OTAN estando imputada: "Debemos evitarlo como sea"
Los populares recalcan que no es "la mejor imagen" que dar de España
Alberto Núñez Feijóo ha considerado "absolutamente impropio" que Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, se pueda paser por los foros internacionales, como la cumbre de la OTAN que se celebrará esta semana. Tras la decisión del juez Juan Carlos Peinado de retirarle el pasaporte Gómez a la espera de que se celebre su juicio con jurado, la esposa del presidente del Gobierno ha solicitado que se le permita viajar junto a Sánchez a Ankara en los próximos días, algo que el líder del PP ha considerado que se debe "evitar como sea".
"Ustedes no se dan cuenta de que el comentario en cualquier cumbre en la que aparece la mujer del presidente de nuestro país es decir que está imputada por varios delitos. Eso debemos evitarlo como sea", ha asegurado Feijóo en una entrevista en Antena3 en la que ha recordado que Gómez está imputada por varios delitos. En concreto, por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos por el 'software' de la cátedra que dirigía en la Universidad Complutense de Madrid.
Gómez ha solicitado que se le deje salir de España para viajar a Ankara y Londres entre el 7 de julio, este martes, y el 10 de julio, el próximo viernes. Primero, para asistir a la 36ª cumbre de la OTAN que se celebra en Turquía, a donde ha sido invitada por Ermine Erdogan, esposa del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Después, para volar a Londres para asistir a la graduación de su hija y desde allí regresar a España.
Feijóo ha dicho que él no es juez ni va a pronunciarse sobre las decisiones que adopte, pero que le parece "absolutamente impropio" que la mujer del presidente se esté "paseando por foros internacionales" cuando está imputada por varios delitos. En esta misma línea, el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha dicho que "parece razonable" que dada su condición de investigada "no sea la mejor representación que tenga España en una cita internacional", ni la "mejor imagen" que pueda dar el país de cara al exterior.
Fuente: El Periódico
- ¿Quién es el empresario que está detrás de las dos quiebras del spa de Ranillas en Zaragoza?
- El tramo de la AP-68 entre Zaragoza y Bilbao que seguirá siendo de pago estrenará un peaje sin barreras: esta será su tarifa
- El incendio de Loporzano, en Huesca, en directo: el fuego avanza por varios flancos, obliga a desalojar dos municipios y corta la carretera
- Zaragoza ya no es una capital de provincia
- El pueblo a 40 minutos de Zaragoza que celebra sus propios 'Sanfermines': 'Son únicos y la gente tiene muchas ganas
- Una jueza cita al presidente Azcón, la alcaldesa Chueca y la presidenta de las Cortes por la quiebra de una empresa de Zaragoza
- De la promesa de Jorge Mas a los ocho canteranos vendidos en el Real Zaragoza con la nueva propiedad
- La goleada en velocidad de Lalo Arantegui: siete fichajes cerrados antes de que llegara el primero de Txema Indias