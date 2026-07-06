El PSOE consigue que haya un único candidato en 24 territorios de los 31 que celebran primarias en julio

El primer proceso de primarias abierto en el PSOE este mes de julio para elegir a algunos de sus candidatos en las elecciones autonómicas y municipales del próximo mes de mayo solo va a tener un punto conflictivo, aunque muy destacado por su importancia estratégica: la ciudad de Madrid. Tanto Ferraz como la mayoría de las federaciones que han apostado por adelantar la elección de sus candidatos a este mes pretendían controlar los tiempos y asegurarse que se presentara el menor número de candidatos en contra de los apoyados por la dirección. Y en casi todos los casos lo han conseguido.

De las 31 primarias autonómicas y locales convocadas este mes de julio en siete comunidades autónomas, finalmente va a haber un único candidato en 24 de ellas. En otras siete, han anunciado su intención de presentarse dos aspirantes. En muchos casos, el segundo no conseguirá los avales necesarios para convertirse en candidato, según fuentes socialistas, ya que cada uno tiene ahora que recoger las firmas de entre un 12% y un 20% de los militantes de cada ámbito territorial. El punto más conflictivo, como ya se esperaba, será la ciudad de Madrid. En la capital se enfrentan la exministra y actual portavoz municipal Reyes Maroto -apoyada por la dirección- y la ex miembro de la Ejecutiva Federal y concejala Enma López. En este caso, es probable que las dos consigan las firmas necesarias para que los militantes de Madrid tengan que votar para elegir a una de ellas.

Además de en Madrid, se han presentado más de un candidato en el PSOE de la Región de Murcia (el actual secretario general, Francisco Lucas, y Juan José González Amador), en la Comunidad de Madrid (el ministro y líder regional Óscar López y la militante Silvia López Quivira) y en las agrupaciones locales de Oviedo, Torrelavega (Cantabria), Ferrol (Coruña) y Mazarrón (Murcia).

"Normalidad democrática"

Desde Ferraz resaltan la "normalidad democrática" del proceso y desmienten "cualquier intento de controlar el proceso". Pero es cierto, como confirman fuentes socialistas, que al convocar las primarias de inmediato tras el Comité Federal del 27 de junio, algunos aspirantes alternativos han considerado que sus opciones de conseguir apoyos y avales en pleno mes de julio se ponían muy cuesta arriba. Ha sido el caso de Pablo Zuloaga, en Cantabria, que valoró presentarse contra el delegado del Gobierno, Pedro Casares, pero finalmente ha desistido.

En Madrid, no se espera que Óscar López vaya a tener ningún problema en ser finalmente candidato único. Sería una sorpresa que la abogada López Quivira reuniera el 12% de las firmas de los militantes de Madrid para pasar a la segunda fase. En ese caso, López y todos los que se queden sin rivales, serían proclamados candidatos el próximo sábado 11 de julio.

Otra cosa será la capital. En la ciudad de Madrid hay un gran descontento con el trabajo desarrollado por Reyes Maroto en los últimos tres años. Ella tiene el apoyo orgánico tanto de Ferraz como de la dirección regional. Pero Enma López, una candidata joven, nueva y preparada, que lleva años en el Ayuntamiento, es vista con buenos ojos por parte de la militancia, con lo que fuentes socialistas no descartan nada en la capital, incluso algunas que apoyan a Maroto. "Yo no descarto nada porque Reyes no lo ha hecho bien en los últimos años", dice un dirigente que apoya a la exministra, "así que no sería descartable, aunque parezca poco probable, que en Madrid salte la sorpresa".

Dos candidatos en Murcia

En Murcia también ha sido una sorpresa que el actual delegado del Gobierno, Francisco Lucas, vaya a tener un contrincante, que en principio no es el representante del sector crítico. En Oviedo, el actual secretario general de las Juventudes Socialistas de Asturias, Sergio Llera, es el favorito y también cuenta con el apoyo no oficial de la dirección de la Federación Socialista Asturiana (FSA) frente a los otros dos aspirantes, el director general del Mayor del Principado, Enrique Rodríguez, y la exdirectora del Instituto Asturiano de la Mujer, Almudena Cueto.

Lo mismo se espera que ocurra en Torrelavega, Ferrol o Mazarrón, donde los candidatos apoyados por la dirección obtendrán sin problema los avales y parten como claros favoritos.

Este año, Ferraz ha decidido dar la máxima libertad a las federaciones socialistas para que puedan acogerse a un calendario de primarias a la carta con tres ventanas: julio, septiembre y noviembre. Muchas de las que han decidido acogerse al plazo de julio lo han hecho para facilitar el relevo en el liderazgo, como en Baleares, donde la presidenta del Congreso y secretaria general del PSIB, Francina Armengol, no será candidata. En su lugar, se ha presentado la secretaria de Estado de Turismo, Sagrario Sánchez Grau, que ya ha sido proclamada candidata por falta de adversarios internos.

Lo mismo ha ocurrido este fin de semana en la Comunidad Valenciana o en Cantabria, donde han sido proclamados cabezas de lista la ministra Diana Morant o el delegado del Gobierno en Cantabria y exdiputado nacional Pedro Casares. En 18 de las 22 ciudades que hacen sus primarias en julio, el candidato ya ha sido proclamado porque no ha encontrado rivales.

Fuente: El Periódico