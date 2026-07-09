Tribunales
La Fiscalía recurre la retirada de pasaporte a Begoña Gómez
Sostiene que tanto la mujer del presidente del Gobierno como su asesora "carecen de nexos con el extranjero" y "carecen de bienes o activos que permitan dicha fuga e instalación fuera de España"
EFE
La Fiscalía de Madrid ha recurrido la decisión del juez Juan Carlos Peinado de retirar el pasaporte a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y a su asesora, Cristina Álvarez.
En el escrito, adelantado por El País y al que ha tenido acceso EFE, la Fiscalía subraya que ambas tienen un "indudable arraigo en territorio nacional, son españolas, sus familias son españolas y tienen también arraigo en territorio nacional; ambas desempeñan y han desempeñado sus actividades profesionales en España".
El juez Peinado envió a juicio con jurado a Begoña Gómez por cuatro presuntos delitos y ordenó, en un auto dictado el pasado 20 de junio, que se le retirase el pasaporte, se le prohibiera salir de España y compareciera en el juzgado cada 15 días, como medidas cautelares hasta la celebración del juicio, al apreciar riesgo de fuga.
Para la Fiscalía, esta medida es innecesaria porque tanto Gómez como Álvarez "carecen de nexos con el extranjero, en general o particular" y "carecen de bienes o activos que permitan dicha fuga e instalación fuera de España". "Y no será por la sospecha de bienes y ganancias ilícitas, a la vista del resultado de las exhaustivas pesquisas patrimoniales autorizadas desde el juzgado que descartaron las sospechas infundadas", añade.
A la Fiscalía le resulta "llamativa" la retirada de "cuantos pasaportes pudiera disponer", salvo -apunta- que pueda aludir a la supuesta adquisición de nacionalidad de República Dominicana, "dato irreal sistemáticamente propagado en ciertos medios".
Critica también que Begoña Gómez tenga que acudir cada 15 días al juzgado, una medida que "carece de sentido" porque no existe riesgo de fuga, y ve "carente de lógica y racionalidad" que Peinado apunte al auxilio de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en una eventual fuga. Cree que este argumento carece de justificación y base racional y "extiende una sombra de sospecha infundada" sobre esas instituciones. "No es fácil imaginar y asumir la confabulación que visualiza el instructor, por otro lado, planteada sin mayor justificación".
Fuente: El Periódico
- Expertos en aire acondicionado y arquitectos coinciden: 'No apuntes el ventilador hacia las personas, ponlo junto a la ventana para renovar el aire de la habitación
- Multado con 200 euros y cuatro puntos del carné por no llevar un SRI homologado: la Guardia Civil ya vigila los asientos traseros
- El Colegio de Abogados de Madrid concede a Juan Alberto Belloch, exministro de Justicia y exalcalde de Zaragoza, la Encomienda de la Hermandad
- Un exjugador del Real Zaragoza se retira a los 33 años por una grave lesión: 'Gracias por vuestro apoyo
- El Real Zaragoza rechaza una oferta del Sturm Graz por Samed Bazdar
- Lalo confirma que Bazdar también saldrá del Real Zaragoza y que Francho está muy cerca de continuar
- Notas de corte en la Universidad de Zaragoza: las carreras que más puntuación exigen para el curso 2026-2027
- Ya es oficial: Interior da un impulso definitivo al futuro complejo de la Policía Nacional en el cuartel de Mayandía de Zaragoza