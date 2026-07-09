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Presentación de Consejerías

Juanma Moreno apuesta por un Gobierno continuista con Antonio Sanz y Carolina España como vicepresidentes

El nuevo equipo de consejeros de la Junta contará con tres caras nuevas y dos ceses, el de Arturo Bernal entre ellos

Carolina España y Antonio Sanz, nuevos vicepresidentes de la Junta de Andalucía

Carolina España y Antonio Sanz, nuevos vicepresidentes de la Junta de Andalucía / L.O

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Gloria Pérez

Málaga

Juanma Moreno ya ha designado a sus consejeros para los próximos cuatro años de legislatura. El presidente de la Junta ha apostado por un Gobierno continuista con Antonio Sanz y Carolina España como vicepresidentes primero y tercero, respectivamente, y tres caras nuevas. Serán 13 Consejerías, una menos que en la anterior etapa, entre las que destacan la de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, que tendrá a Rocío Díaz al frente; y la de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, que ostentará José Antonio Nieto.

Manuel Gavira será vicepresidente segundo y se queda, entre otras carteras que ya se dieron a conocer, con la de Turismo, bajo el recaudo hasta entonces de Arturo Bernal, que es uno de los dos consejeros que no repite en el equipo de Moreno para la nueva etapa, junto a Catalina García, hasta ahora consejera de Sostenibilidad y Medioambiente.

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Con el nombramiento de Sanz como vicepresidente primero del Gobierno, Moreno ha dejado claro que, en caso de enfermedad o baja, Andalucía no se quedará en manos de la formación de Abascal. Según el propio presidente, está previsto que mañana viernes tenga lugar la toma de posesión de los consejeros y se celebrará el primer Consejo de Gobierno de esta XIII Legislatura andaluza.

Fuente: La Opinión de Málaga

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