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Relaciones Gobierno-Iglesia

Bolaños recrimina a Argüello sus palabras contra el Gobierno: “¿Y si calificásemos a la Iglesia como banda de agresores sexuales?”

“Le invito cordialmente a que nuestras relaciones estén marcadas por la moderación, el respeto y la justicia en lugar de por la exageración y el partidismo en favor de las fuerzas de la derecha y la ultraderecha", escribe el titular de Justicia al presidente de los obispos

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello (i) y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños (d), el pasado mes de marzo antes de la firma del acuerdo para reparar a víctimas de abusos.

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello (i) y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños (d), el pasado mes de marzo antes de la firma del acuerdo para reparar a víctimas de abusos. / Alberto Ortega / Europa Press

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May Mariño

Iván Gil

Madrid

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, envió una carta al presidente de la Conferencia Episcopal española, Luis Argüello, para afearle sus últimas declaraciones, en las que comparó al Ejecutivo con una "banda de ladrones".

Tras mostrar su "sorpresa" por las palabras de Argüello, Bolaños compartió con el presidente de la Conferencia Episcopal su malestar por las afirmaciones que considera “ofensivas, tanto desde el punto de vista personal como institucional”. En este sentido, en la misiva a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el ministro remarca que las relaciones estén “marcadas por la moderación, el respeto y la justicia en lugar de por la exageración y el partidismo en favor de la derecha y la ultraderecha”.

“¿Qué le parecería si un miembro del Gobierno calificase a la Iglesia entera como "banda de agresores sexuales, a las pruebas me remito“?”, escribe Bolaños, que a renglón seguido aclara que, “evidentemente sería falso y profundamente injusto”.

Respuesta de Bolaños después de que durante su intervención el jueves en unos cursos de verano, Argüello afirmó que “cuando un Estado olvida la ética, se convierte en una banda de ladrones”. Y añadió: “A las pruebas me remito”.

No es la primera vez que el ministro afea a Argüello sus palabras públicas contra el Ejecutivo. Esta es la segunda carta que remite al presidente de la CEE. Pero, según comenta el propio Bolaños en la carta, este asunto ya lo han tratado varias veces. “En las numerosas ocasiones en las que hemos conversado sobre este asunto, jamás he caído en una descalificación de ese calibre, por lo que le invito cordialmente a que nuestras relaciones estén marcadas por la moderación, el respeto y la justicia en lugar de por la exageración y el partidismo en favor de las fuerzas de la derecha y la ultraderecha”.

Interferencia política

El primer choque público, en el contexto de las tensas negociaciones por las indemnizaciones a víctimas de pederastia, se produjo después de una entrevista en la que el presidente de los obispos abogó por un cambio de Gobierno a través de “una cuestión de confianza, una moción de censura o dar la palabra a los ciudadanos". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo acusó entonces de interferencia política. Bolaños fue un paso más allá recriminándolo por carta y deduciendo su interés por un Gobierno de PP y Vox porque “no han mostrado el menor interés en las víctimas de abusos”.

Las diferencias con la cúpula de la Conferencia Episcopal española han hecho que el Gobierno acuda directamente al Vaticano para intentar desbloquear carpetas. Fue lo que ocurrió en el caso de las indemnizaciones las víctimas de pederastia y, anteriormente, en el acuerdo para la resignificación del Valle de Cuelgamuros. Este último se produjo a cambio de no expulsar a los monjes benedictinos y de no desacralizar el monumento franquista.

Noticias relacionadas

Fruto del diálogo con la Santa Sede, se lograron resolver otros asuntos pendientes durante décadas. Entre ellos, la equiparación del régimen fiscal de la Iglesia al de otras entidades sin ánimo de lucro bajo el principio de “no privilegio y no discriminación” y la reversión de inmatriculaciones mal realizadas.

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Fuente: El Periódico

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