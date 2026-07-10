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Reforma del sistema

Hacienda reitera a las comunidades su voluntad de incluir cambios en el modelo de financiación tras remitirles el borrador

La propuesta presentada por el Gobierno contempla incrementar la capacidad tributaria de todas las comunidades

El Ejecutivo se abre a estudiar las propuestas de las comunidades antes de llevar el texto al Consejo de Política Fiscal y Financiera el próximo 29 de julio

Reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) , presidido por el ministro de Hacienda, Arcadi España y con presencia del ministro Ángel Víctor Torres.

Reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) , presidido por el ministro de Hacienda, Arcadi España y con presencia del ministro Ángel Víctor Torres. / José Luis Roca / EPC

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Iván Gil

Madrid

Las comunidades autónomas ya cuentan con la letra pequeña de la propuesta para la reforma del modelo de financiación autonómica impulsada por Hacienda. El departamento dirigido por Arcadi España ha hecho llegar este viernes el borrador a los consejeros del ramo reiterando una vez su voluntad de abrirse a cambios. No solo para intentar abrir una brecha entre las comunidades del PP, que mantienen una posición monolítica de rechazo, sino para intentar buscar el apoyo de los gobiernos socialistas de Asturias y Castilla-La Mancha.

La propuesta remitida sigue el marco general de la puesta sobre la mesa por la exministra María Jesús Montero, sin modificaciones de lo pactado con ERC y avalado por el Govern de Salvador Illa. El próximo martes se celebrará un comité técnico para abordar la reforma y el próximo 29 de julio se celebrará un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) monotemático donde se votará definitivamente el texto. El apoyo de la Generalitat sería suficiente para sacarlo adelante. Ya después del verano se llevaría a aprobación en el Consejo de Ministros para iniciar su tramitación parlamentaria.

En Hacienda insisten en que el nuevo modelo acarreará “más recursos para todas las comunidades autónomas sin excepción, incrementará la solidaridad interterritorial, elevará la autonomía fiscal, blindará el Estado de bienestar y reducirá las diferencias actuales en financiación por habitante ajustado”. Concretamente, se establece una aportación adicional total de 20.975 millones de euros.

El nuevo documento se centra en aterrizar el detalle de la propuesta inicial que ya se presentó a las comunidades el pasado mes de enero y que fue analizado en reuniones bilaterales solo con comunidades de gobiernos socialistas y Canarias, pues desde los ejecutivos presididos por el PP se boicoteó esta ronda de negociaciones. Pese a ello, el Gobierno intenta forzar una segunda ronda de conversaciones y vuelve a hacer una llamada a “seguir debatiendo el modelo en los próximos comités técnicos, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y en el Congreso de los Diputados”.

El sistema puesto sobre la mesa por el Ejecutivo incluye una nueva propuesta de población ajustada que contempla nuevas variables e incorpora una estratificación más precisa de los grupos de población. Según subrayan desde Hacienda, se garantiza “la solidaridad interterritorial a través de un mecanismo de nivelación horizontal equitativo, objetivo y transparente”.

IRPF e IVA

Otra de las principales novedades tiene que ver con la posibilidad de que las comunidades reciban la recaudación del IVA generado por las pymes en sus territorios. La propuesta presentada por el Gobierno contempla incrementar la capacidad tributaria de todas las comunidades.

Noticias relacionadas

Se modifica el actual sistema para incrementar la cesión por IRPF e IVA. Con el nuevo modelo, por IRPF se cedería el 55% y por IVA el 56,5%. Además, se incluirán dentro de los recursos del sistema de financiación los impuestos sobre el Patrimonio, sobre los depósitos bancarios, sobre actividades del juego y sobre el depósito de residuos en vertederos.

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Fuente: El Periódico

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