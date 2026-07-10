Curso próximo
La nota de corte de Políticas en la universidad Carlos III se dispara tras anunciarse que Leonor estudiará ese grado: de 9,5 a 10,7
Este umbral no condiciona el acceso de la Princesa de Asturias, que llegará a este centro público desde el bachillerato internacional.
La nota de corte del Grado en Ciencias Políticas de la Universidad Carlos III de Madrid se ha disparado en la primera adjudicación de plazas para el curso 2026-2027. El acceso pasa de los 9,542 puntos del pasado año a 10,728 sobre 14, un incremento de 1,186 puntos. Es el umbral más alto de este centro de toda su historia para estos estudios concretos.
La subida coincide con el año en que la Casa del Rey anunció que la princesa Leonor estudiará Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III una vez concluya su formación militar. Aunque no puede establecerse una relación de causa y efecto entre ambos hechos, la decisión de la heredera ha situado estos estudios en el foco informativo durante los últimos meses y ha dado una visibilidad inédita a una titulación que habitualmente no concentra tanta atención pública.
La incorporación de Leonor no dependía, en cualquier caso, de esta nota de corte. La Princesa accederá a la universidad a través del Bachillerato Internacional que cursó en el UWC Atlantic College de Gales, cuya admisión en las universidades españolas se realiza mediante un procedimiento específico de acceso y homologación, distinto del de los estudiantes que concurren por la vía ordinaria de la PAU. Por eso ya supo hace semanas que iba a entrar y así lo anunció la Zarzuela.
El aumento de la demanda, además, no parece limitarse al grado simple. También han registrado incrementos varios dobles grados de la Universidad Carlos III que combinan Ciencias Políticas con otras disciplinas, un comportamiento que apunta a un mayor interés por este ámbito académico en su conjunto tras conocerse que la heredera del trono se ha decidido por esos estudios.
Leonor acaba esta misma semana su formación militar de tres años y empezará a primeros de septiembre su etapa universitaria.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Expertos en aire acondicionado y arquitectos coinciden: 'No apuntes el ventilador hacia las personas, ponlo junto a la ventana para renovar el aire de la habitación
- Ya es oficial: la pista de aterrizaje del aeropuerto de Zaragoza, la más larga de España, se reformará por 33,2 millones y se cerrará durante cuatro meses
- Uno de los mayores aciertos en fichajes de Lalo Arantegui en el Real Zaragoza jugará en All Star de la MLS junto a Messi
- Por qué Zaragoza seguirá atrapada en el calor extremo aunque termine la ola de calor: 'Nosotros notaremos poco alivio
- La multinacional que gestiona Grancasa en Zaragoza se hace con la propiedad de nueve supermercados de Mercadona en España, uno de ellos en Aragón
- El sueco Emil Hansson, nuevo extremo del Real Zaragoza
- Prioridad central en el Real Zaragoza: el refuerzo que Lalo Arantegui busca de forma más urgente
- Multado con 200 euros y cuatro puntos del carné por no llevar un SRI homologado: la Guardia Civil ya vigila los asientos traseros