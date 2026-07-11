Acto con la JERC
Junqueras atribuye la subida de ERC en las encuestas a su "utilidad" como partido
El líder del partido republicano cree que los ciudadanos están valorando el papel de su partido en asuntos como la negociación de la amnistía o el nuevo modelo de financiación
Agencias
El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha atribuido el repunte de los republicanos en las encuestas publicadas esta semana a su "utilidad" como partido en asuntos como la negociación de la amnistía o el nuevo modelo de financiación. "Por primera vez en mucho tiempo nos encontramos ante encuestas que son positivas para ERC y para Catalunya", ha dicho este sábado en declaraciones a los periodistas desde la Acampada Jove de Jovent Republicà, en Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona).
La última encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) da a ERC 24-26 escaños si se celebraran elecciones al Parlament (ahora tiene 20), mientras que el Barómetro municipal de Barcelona les sitúa como segunda fuerza en intención de voto. En concreto, el grupo que encabeza la secretaria general de ERC y alcaldable republicana, Elisenda Alamany, se consolida en el segundo lugar, por detrás del PSC, con un incremento de intención de voto que pasa del 7,8 % hasta el 11,1%.
"ERC demuestra su fortaleza en todas las encuestas", ha celebrado Junqueras, que también ha destacado la contribución de los republicanos al "equilibrio territorial" con el Pla de Pobles. Precisamente este sábado, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado que el Govern empezará este julio el despliegue de este plan pactado con ERC para los presupuestos y dotado con 400 millones en cuatro años. Además, Junqueras ha augurado que "en los próximos días" habrá novedades en la condonación de la deuda parcial del FLA, pendiente de aprobación en el Congreso y que ERC pactó para investir a Pedro Sánchez.
Preguntado por el incremento de votos a Aliança Catalana, Junqueras se ha mostrado convencido de que "la mejor respuesta a todas las extremas derechas" es ERC. "La mejor alternativa para el futuro es ERC. La mejor respuesta a todas las amenazas es ERC. La mejor respuesta a todas las extremas derechas, las de PP, Vox y Aliança, es ERC", ha dicho. Y también lo es, ha añadido, a la "falta de ambición e incapacidad de gestión" de los socialistas.
Ante la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) prevista para el día 16 de julio, Junqueras ha confiado en que "quede claro" que hay que aplicar la amnistía, si bien ve "evidente que una parte del sistema judicial español hace todo lo posible por no aplicar nunca la justicia".
Fuente: El Periódico
- Expertos en aire acondicionado y arquitectos coinciden: 'No apuntes el ventilador hacia las personas, ponlo junto a la ventana para renovar el aire de la habitación
- La intrahistoria de la salida de Álex Gomes: gran venta para el Real Zaragoza, nefasta gestión de su llegada al primer equipo
- Decisión inentendible de la FEB contra el Casademont Zaragoza en el sorteo de Liga: no podrá jugar la última jornada en el Príncipe Felipe porque se estará celebrando la Final Six
- David Vicente: 'Hubo oferta para volver al Real Zaragoza, pero se impusieron las ganas del reto del Heracles
- Una influencer vuelve a la ciudad tras mudarse hace un año a un pequeño pueblo del Pirineo: 'La soledad me está comiendo
- Siete meses con las obras paradas en la A-23: el ministerio de Óscar Puente rescindirá el contrato de la variante de Sabiñánigo
- El sueco Emil Hansson, nuevo extremo del Real Zaragoza
- Un espectacular incendio de un coche en el aparcamiento del centro comercial de Puerto Venecia en Zaragoza sorprende a la clientela