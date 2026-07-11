Ha calcinado ya unas 6.600 hectáreas
Sánchez aplaza al día 15 el acto de demolición de la Verja por la tragedia en Almería
El acto se celebrará coincidiendo con la entrada en vigor provisional del acuerdo entre la UE y el Reino Unido sobre Gibraltar
Al menos 12 muertos en el trágico incendio que convirtió Los Gallardos en una ratonera: "Era el mismísimo infierno"
EFE
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aplazado hasta el próximo 15 de julio el acto de demolición de la Verja de La Línea de la Concepción (Cádiz), previsto inicialmente para este lunes, debido al luto por la muerte de 12 personas en el incendio de Los Gallardos (Almería), que ha calcinado ya unas 6.600 hectáreas.
Según han informado a EFE fuentes del Ejecutivo, el acto, al que también iba a asistir el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se celebrará finalmente el miércoles 15 de julio, el mismo día en el que entrará en vigor de forma provisional el acuerdo entre la UE y el Reino Unido sobre Gibraltar tras el brexit. Este acuerdo supondrá la retirada de las barreras terrestres de acceso y salida de la colonia británica.
El Gobierno español había previsto celebrar el acto el próximo lunes 13 de julio, un día antes de que la Unión Europea y el Reino Unido firmen oficialmente el tratado el martes 14 de julio en Bruselas, una década después del referéndum del brexit y tras cinco años de negociaciones.
Sin embargo, la tragedia del incendio de Los Gallardos, que ha causado 12 muertos y ocho heridos graves, además de calcinar 6.600 hectáreas, ha llevado al Ejecutivo a aplazar el acto. Este sábado, numerosos medios aéreos y terrestres continúan trabajando para controlar el fuego.
El Gobierno andaluz decretó este viernes tres días de luto oficial.
Por su parte, el Gobierno de Gibraltar tiene previsto celebrar un acto en la Verja el 14 de julio, horas antes de la entrada en vigor provisional del acuerdo. Con este pacto, Gibraltar pasará a formar parte del Espacio Schengen bajo el amparo de España, ya que el Reino Unido no pertenece a esta zona de libre circulación de personas.
Con la nueva configuración, los controles de entrada se trasladarán al aeropuerto y al puerto de Gibraltar, mientras que la Verja de Gibraltar desaparecerá.
Fuente: El Periódico
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