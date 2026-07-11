Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Edu EspiauGolpe empresa israelíBailarina viralPiscinas HuescaPedro PauloVictoria España
instagramlinkedin

Ha calcinado ya unas 6.600 hectáreas

Sánchez aplaza al día 15 el acto de demolición de la Verja por la tragedia en Almería

El acto se celebrará coincidiendo con la entrada en vigor provisional del acuerdo entre la UE y el Reino Unido sobre Gibraltar

Al menos 12 muertos en el trágico incendio que convirtió Los Gallardos en una ratonera: "Era el mismísimo infierno"

Archivo - Vista del aeropuerto de Gibraltar con el Peñón al fondo.

Archivo - Vista del aeropuerto de Gibraltar con el Peñón al fondo. / INFOGIBRALTAR - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Barcelona

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aplazado hasta el próximo 15 de julio el acto de demolición de la Verja de La Línea de la Concepción (Cádiz), previsto inicialmente para este lunes, debido al luto por la muerte de 12 personas en el incendio de Los Gallardos (Almería), que ha calcinado ya unas 6.600 hectáreas.

Según han informado a EFE fuentes del Ejecutivo, el acto, al que también iba a asistir el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se celebrará finalmente el miércoles 15 de julio, el mismo día en el que entrará en vigor de forma provisional el acuerdo entre la UE y el Reino Unido sobre Gibraltar tras el brexit. Este acuerdo supondrá la retirada de las barreras terrestres de acceso y salida de la colonia británica.

El Gobierno español había previsto celebrar el acto el próximo lunes 13 de julio, un día antes de que la Unión Europea y el Reino Unido firmen oficialmente el tratado el martes 14 de julio en Bruselas, una década después del referéndum del brexit y tras cinco años de negociaciones.

Sin embargo, la tragedia del incendio de Los Gallardos, que ha causado 12 muertos y ocho heridos graves, además de calcinar 6.600 hectáreas, ha llevado al Ejecutivo a aplazar el acto. Este sábado, numerosos medios aéreos y terrestres continúan trabajando para controlar el fuego.

El Gobierno andaluz decretó este viernes tres días de luto oficial.

Por su parte, el Gobierno de Gibraltar tiene previsto celebrar un acto en la Verja el 14 de julio, horas antes de la entrada en vigor provisional del acuerdo. Con este pacto, Gibraltar pasará a formar parte del Espacio Schengen bajo el amparo de España, ya que el Reino Unido no pertenece a esta zona de libre circulación de personas.

Noticias relacionadas

Con la nueva configuración, los controles de entrada se trasladarán al aeropuerto y al puerto de Gibraltar, mientras que la Verja de Gibraltar desaparecerá.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Expertos en aire acondicionado y arquitectos coinciden: 'No apuntes el ventilador hacia las personas, ponlo junto a la ventana para renovar el aire de la habitación
  2. La intrahistoria de la salida de Álex Gomes: gran venta para el Real Zaragoza, nefasta gestión de su llegada al primer equipo
  3. Decisión inentendible de la FEB contra el Casademont Zaragoza en el sorteo de Liga: no podrá jugar la última jornada en el Príncipe Felipe porque se estará celebrando la Final Six
  4. David Vicente: 'Hubo oferta para volver al Real Zaragoza, pero se impusieron las ganas del reto del Heracles
  5. Una influencer vuelve a la ciudad tras mudarse hace un año a un pequeño pueblo del Pirineo: 'La soledad me está comiendo
  6. Siete meses con las obras paradas en la A-23: el ministerio de Óscar Puente rescindirá el contrato de la variante de Sabiñánigo
  7. El sueco Emil Hansson, nuevo extremo del Real Zaragoza
  8. Un espectacular incendio de un coche en el aparcamiento del centro comercial de Puerto Venecia en Zaragoza sorprende a la clientela

Expertos en aire acondicionado y arquitectos coinciden: "No apuntes el ventilador hacia las personas, ponlo junto a la ventana para renovar el aire de la habitación"

Expertos en aire acondicionado y arquitectos coinciden: "No apuntes el ventilador hacia las personas, ponlo junto a la ventana para renovar el aire de la habitación"

La etapa 8 del Tour de Francia, en directo | Périgueux - Bergerac

La etapa 8 del Tour de Francia, en directo | Périgueux - Bergerac

Golpe definitivo a la gran planta de baterías promovida por una empresa israelí en el Pirineo aragonés

Mal día para Aday Mara en su primer partido en la Summer League de Las Vegas

Mal día para Aday Mara en su primer partido en la Summer League de Las Vegas

Europa sueña con dejar de depender de la tecnología de EEUU: los expertos no lo tienen tan claro

Europa sueña con dejar de depender de la tecnología de EEUU: los expertos no lo tienen tan claro

Localizado el cuerpo sin vida de una persona flotando en la playa de Oza, en A Coruña

Localizado el cuerpo sin vida de una persona flotando en la playa de Oza, en A Coruña

Entrevista con Andrés Temiño: "Las instituciones se hacen la foto y luego ayudan muy poco"

Entrevista con Andrés Temiño: "Las instituciones se hacen la foto y luego ayudan muy poco"

Extinguido el incendio de Castillonroy, en Huesca, tras afectar a unas 420 hectáreas

Extinguido el incendio de Castillonroy, en Huesca, tras afectar a unas 420 hectáreas
Tracking Pixel Contents