POLÉMICA MUNDIAL
Pedro Sánchez acusa a Rajoy de hacer "declaraciones xenófobas" tras su polémico artículo sobre la selección francesa
El presidente de Gobierno carga contra su antecesor: "Avergüenza a España"
Europa Press
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha replicado este domingo al expresidente Mariano Rajoy, después de la polémica abierta a raíz de un artículo en el que asegura que la selección francesa de fútbol tiene "un altísimo nivel, eso sí, sin franceses", en referencia a la procedencia de sus jugadores. El presidente ha acusado a su antecesor en el cargo de emitir "declaraciones xenófobas", señalando que "avergüenza" a España.
"Hay quien todavía mide la pertenencia por el apellido, el lugar de nacimiento o el color de piel. Otros la medimos por el arraigo a un país y la voluntad de contribuir a él. Jugando al fútbol. Cuidando a nuestros mayores. O abriendo negocios", ha defendido el presidente en un mensaje publicado en la red social X.
El jefe del Ejecutivo ha añadido que "España es de quien la ama y la trabaja. No de quien la avergüenza con declaraciones xenófobas", ha defendido, en una referencia clara al expresidente de Gobierno, enlazando una noticia sobre la polémica abierta por Mariano Rajoy. En este punto, ha cerrado su mensaje con una referencia a la semifinal del Mundial entre España y Francia: "Francia, nos vemos en semifinales. Que gane el mejor y que pierda el racismo".
Polémica de Rajoy
Las palabras de Rajoy, publicadas en una columna en El Debate tras la clasificación de España para semifinales, han generado la reacciones en el Gobierno francés.El ministro del Interior galo, Laurent Nuñez, las calificó de "absolutamente inaceptables" en una entrevista en BFM TV, mientras que la Embajada de Francia en España recordó que "todos los jugadores de la selección francesa son franceses" y que, "de los 26 jugadores, 23 nacieron en Francia".
Asimismo, el ministro francés dijo que "Francia es un país diverso donde todo el mundo puede desarrollarse" y que considera que "hay una Francia, simplemente, que es una República en la que todo el mundo debe poder encontrar su lugar".
"Creo que nos alejamos de eso cuando se trata de cosas como estas. No damos una imagen de esperanza a muchos jóvenes que viven en los barrios y que son ciudadanos de la república", afirmó además Nuñez.
Asimismo, la ministra delegada para la Igualdad de Género, Aurore Bergé, habló de "resbalones racistas repetidos" e "insoportables", y la ministra para los territorios de Ultramar, Naïma Moutchou, pidió a la Federación Francesa de Fútbol que emprenda "todas las acciones legales posibles" contra las declaraciones del expresidente español
Fuente: El Periódico
- El Real Zaragoza cierra el fichaje del delantero Edu Espiau y ya es oficial
- Expertos en aire acondicionado y arquitectos coinciden: 'No apuntes el ventilador hacia las personas, ponlo junto a la ventana para renovar el aire de la habitación
- El pequeño pueblo de Huesca que esconde una piscina municipal donde comer una de las mejores paellas de Aragón
- Blanca, la mujer que se ha hecho viral bailando en la calle en Zaragoza: 'Con el tiempo se me ha ido la vergüenza. Ya no me queda
- El parque francés a 6 horas de Aragón que se ha vuelto viral en redes como alternativa a Disneyland París
- Golpe definitivo a la gran planta de baterías promovida por una empresa israelí en el Pirineo aragonés
- Diego Rico, exjugador del Real Zaragoza: 'En el Zaragoza di el salto y siempre será muy especial para mí, fiché por 25 balones
- Qué fue de Pedro Paulo, el canterano del Real Madrid que comparaban con Vinicius y tuvo un efímero paso por el Real Zaragoza